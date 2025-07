Tusk i nowi ministrowie pojawili się u prezydenta. Rekonstrukcja dokonana

Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Donalda Tuska powołał do jego rządu nowych ministrów. Zaczął od wicepremiera Radosława Sikorskiego. Kolejni byli Maciej Berek, Waldemar Żurek, Andrzej Domański, Wojciech Balczun, Marcin Kierwiński, Jan Grabiec, Jolanta Sobierańska-Grenda, Miłosz Motyka, Jakub Rutnicki, Stefan Krajewski, Tomasz Siemoniak, Marta Cienkowska.

Rekonstrukcja. Prezydent Duda powołał nowych ministrów

Odwołani bez nowych funkcji zostali z kolei Adam Bodnar, Adrianna Porowska, Katarzyna Kotula, Jakub Jaworowski, Izabela Leszczyna, Sławomir Nitras, Marzena Okła-Drewnowicz, Krzysztof Paszyk, Czesław Siekierski i Hanna Wróblwska.

Na uroczystym zaprzysiężeniu nowych członków rządu stawili się m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP wraz, prezydenccy ministrowie, marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami, marszałek Senatu oraz posłowie.

– Dziękuję wszystkim za dotychczasową pracę dla Rzeczpospolitej. Myślę, że dzisiaj dla naszych rodaków kwestią fundamentalnie najważniejszą jest bezpieczeństwo i to w tym bardzo twardo pojętym słowa znaczeniu – bezpieczeństwo fizyczne. To, żeby Polska była stabilna, rządzona, żeby w Polsce był porządek – podkreślał prezydent Duda.

– Nie mam żadnych wątpliwości, że wie to znakomicie pan premier, mogę państwa zapewnić, że wiem i rozumiem to także i ja, dlatego dosłownie w ciągu trzech dni z panem premierem kiedy już decyzje pan premier podjął co do obsady poszczególnych stanowisk rządowych, jest ta uroczystość – dodawał.

– Cieszę się, że możemy tego dopełnić, że możemy te zmiany zrealizować i że w tym momencie kończą się wszelkie spekulacje i Polska znowu ma stabilny, jednoznacznie określony rząd, który dalej będzie teraz wykonywał swoje zadania – podkreślał Duda.

– Myślę, że to jest zadanie dzisiaj fundamentalne w rozumieniu wszystkich naszych rodaków, ażeby było wiadomo, kto rządzi, kto ponosi odpowiedzialność, kto dzierży w swoich rękach sprawy państwowe – podsumował prezydent.

Tusk szczególnie dziękował Bodnarowi

W trakcie uroczystości kilka zdań wygłosił też Donald Tusk. – Chciałem podziękować bardzo serdecznie panu ministrowi Adamowi Bodnarowi. Podjął się najcięższego, najtrudniejszego wyzwania. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia dokładnie w tym miejscu i w obecności pana prezydenta – mówił premier.

– Przywrócenie praworządności, fundamentów państwa prawa to zadanie, które ciągle stoi przed nami, ale wysiłek, energia, dobra wola, a równocześnie delikatność, poszanowanie Konstytucji, to było to, czym imponował pan minister Adam Bodnar chyba wszystkim bez wyjątku – kontynuował.

– Wbrew temu ponuremu dziedzictwu, jakie odziedziczył po swoim poprzedniku, wykonał dzieło naprawdę gigantyczne i za to chciałem podziękować. To był dla mnie, panie ministrze, prawdziwy zaszczyt, móc pracować dla Rzeczpospolitej w jednej ekipie – oznajmił z naciskiem.

Skład nowego rządu, który został przedstawiony na konferencji w środę:

Donald Tusk – premier

Wicepremierzy:

Krzysztof Gawkowski – wicepremier, minister cyfryzacji

Władysław Kosiniak-Kamysz – wicepremier, minister obrony narodowej

Radosław Sikorski – wicepremier, minister spraw zagranicznych

Ministrowie: