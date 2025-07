Ruch, który Duda wykonał po słowach Hołowni. Wkrótce spotkanie

W piątek marszałek Sejmu był „Gościem Wydarzeń”. Na antenie Polsatu News, w rozmowie z dziennikarzem Marcinem Fijołkiem, ujawniał kulisy politycznych nacisków, które miały mieć miejsce tuż po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich 2025. Te wygrał Karol Nawrocki, wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, co oczywiście nie spodobało się politykom Koalicji 15 Października.

– Wielokrotnie proponowano mi, sugerowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza – powiedział Szymon Hołownia. W późniejszym fragmencie wywiadu sprecyzował, o co mu chodziło. – Ja to nazywam „zamachem stanu”, ale to oczywiście nie wypełnia kryteriów prawdopodobnie prawnych zamachu stanu. (...) Ja mam na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: No nie podoba mi się ten prezydent, to może ja go nie zaprzysięgnę – dodał. Wskazał, że nie głosował na szefa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jako marszałek „jest zobowiązany uszanować wolę większości wyborców, odebrać przysięgę od głowy państwa, zapewnić ciągłość zwierzchnictwa sił zbrojnych, władzy w Polsce i rozmawiać z prezydentem, z którym mamy rozbieżne poglądy na bardzo wiele spraw”.

W sobotę Donald Tusk spotkał się z wyborcami w Pabianicach (Ziemia Łódzka). Odniósł się do słów Hołowni. — Ostatnio zastanawiałem się, jak skomentować te słowa o zamachu stanu. To jest trochę jak z dziećmi na wakacjach. Ostatnio mamy przykłady, jak niepoważne zachowanie, słowa, mogą zrodzić bardzo poważne konsekwencje — podsumował. Jak się okazuje, zareagowała na nie też głowa państwa. Duda „polecił szefowej kancelarii prezydenta skontaktować się z marszałkiem”.

Paprocka rozmówiła się z Hołownią. Wkrótce prezydent spotka się z marszałkiem

W trakcie programu „Śniadanie Bogdana Rymanowskiego” na antenie Polsatu Małgorzata Paprocka ujawniła, że rozmawiała z nim w piątek wieczorem. W jej trakcie ministra usłyszała m.in. zapewnienie, że Zgromadzenie Narodowe się odbędzie (6 sierpnia), a szef izby niższej przyjmie przysięgę od prezydenta elekta. Ustalili też termin spotkania z Dudą.

Politycy umówili się na rozmowy w czwartek, przy okazji zaprzysiężenia nowych ministrów trzeciego rządu Tuska. Lecz najprawdopodobniej, „ze względu na plany osobiste pana marszałka, (...) do tego spotkania dojdzie wraz z początkiem sierpnia” – wskazała Paprocka.

