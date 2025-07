Zaginięcie Beaty Klimek. Na jaw wyszły szokujące fakty

Beata Klimek zaginęła 7 października. Kobieta z miejscowości Poradz w województwie zachodniopomorskim odprowadziła troje swoich dzieci na przystanek autobusowy, po czym miała wrócić do domu i udać się do pracy. Nigdy do niej nie dotarła a ślad po niej się urwał. W sprawie pojawiało się wiele hipotez, jednak do tej pory śledczym nie udało się ustalić, co stało się z zaginioną 47-latką.

W związku ze sprawą na radarze znalazł się mąż kobiety Jak Klimek. Para była w trakcie burzliwego rozwodu a mężczyzna układał sobie życie z nową partnerką Agnieszką B, która ma na swoim koncie poważne zatargi z prawem. Jan Klimek utrzymuje, że jest niewinny a śledczy do tej pory nie przedstawili mu żadnych zarzutów.

Zaginięcie Beaty Klimek. Przełomowe informacje o Janie Klimku

Jak się okazuje, związek męża Beaty Klimek i Agnieszki B. to już przeszłość. Kobieta opowiedziała o feralnym dniu, w którym doszło do zaginięcia 47-latki. Z jej relacji wynika, że Jan Klimek miał rano pojechać do pracy a o 9:20 wrócił, aby wspólnie mogli pojechać do banku. Godzinę później para dotarła do Poradza.

O tym, że Beata Klimek nie dotarła do pracy, mieli się dowiedzieć około 13:15. Kilkadziesiąt minut później Jan Klimek miał się ponownie udać do banku. Agnieszka B. przyznała, że tego dnia mężczyzna wiele razy opuszczał dom, tłumacząc się nawałem obowiązków.

Tajemnicze zaginięcie Jana Klimka

Była już partnerka Jana Klimka stwierdziła, że nie ma już pewności odnośnie jego niewinności. – Na początku, gdy były te wszystkie przesłuchania, mówiłam policji, że dam sobie rękę uciąć, że Janek nie jest w to zamieszany. A teraz z perspektywy czasu i tego, co teraz wiem, nie jestem pewna na sto procent – komentowała.

Opowiedziała także o tajemniczym zniknięciu mężczyzny na trzy dni, o którym wiedział tylko jego ojciec. – Janek nie tłumaczył się a wcześniej nie zdarzało mu się znikać na tak długi czas – zaznaczyła.

