Polski kardynał nawiązał do migracji. „Nie wiem, czy wiecie, że Jezus był uchodźcą”

W Rzymie odbywa się Jubileusz Światowych Dni Młodzieży. Bierze w nim udział ponad 100 tys. osób, głównie młodych katolików. Na wydarzeniu pojawił się m.in. nowy papież – Leon XIV.

W czwartek, na terenie polskiego ośrodka – Casa Polonia – w dzielnicy Rebibbia, mszę odprawił kardynał Konrad Krajewski – prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia. W swoich słowach, które skierował do wiernych, nawiązał do migracji. W Polsce wokół tematu tego jest wiele kontrowersji.

Wymowne słowa polskiego kardynała

Kard. Krajewski przypomniał, że „Kościół katolicki przygarnia wszystkich”. – W Kościele wszyscy mają miejsce: i ci najpobożniejsi, i święci, i ci, którzy nie wiedzą, którędy chodzą, ci poobijani, ci po już którymś rozwodzie i ci, którzy żonglowali z życiem. Są i ci, którzy kochają inaczej, są i uchodźcy, bo oni mają pełne prawo być w Kościele – zaznaczył, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Wskazał, że sam Jezus Chrystus – centralna postać chrześcijaństwa, jedna z trzech osób boskich – musiał uciekać z Egiptu, by uniknąć śmierci. - Nie wiem, czy wiecie, że Jezus był uchodźcą. (...) Był repatriantem, bo potem powrócił. I nikt w Egipcie mu nie powiedział: Egipt jest dla nas, Egipcjan, jak słyszeliśmy dwa tygodnie temu w Polsce: „Polska jest dla Polaków”. Nie byłoby miejsca dla Jezusa, bo Polska jest dla Polaków – podsumował.

„Polacy do Polski, bo Włochy są dla Włochów”

W ocenie kościelnego hierarcha część osób, która zabiera głos ws. migracji, nie kieruje się logiką Ewangelii. – Bardzo dotknęło mnie to, co się działo w Polsce dwa tygodnie temu. Mamy miasto poza Polską, gdzie jest milion Polaków, to jest Chicago. Wyjechali tam za chlebem i przyjęto ich. Nie wiem, czy wiecie, że 10 mln Polaków, czyli jedna trzecia, żyje poza Polską i w tych wszystkich krajach powinni mówić: Polacy do Polski, bo Włochy są dla Włochów, Ameryka jest dla Amerykanów – mówił na Jubileuszu Młodych.

