Środki odurzające, porsche i wiceprezes sądu? Szokująca akcja policji

W czwartek w Szczecinie doszło do sytuacji, która poruszyła środowisko prawnicze. Jak ustalił Onet, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Porsche. Kierująca pojazdem kobieta miała być pod wpływem środków odurzających. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie, sędzię Joannę W.-K.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu

Informacje te potwierdził rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, sędzia Michał Tomala. — W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że sędzia mogła się dopuścić swoim zachowaniem występku kwalifikowanego z art. 178a § 1 kk — powiedział.

Wspomniany artykuł kodeksu karnego dotyczy prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Służby nie udzielają obecnie żadnych szerszych informacji. Policja odsyła dziennikarzy do prokuratury, ta natomiast potwierdza jedynie prowadzenie postępowania, nie ujawniając jego kierunku.

Odsunięcie od wykonywania czynności służbowych

W związku z zaistniałą sytuacją podjęto natychmiastowe kroki administracyjne. — Wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Anna Stasiewicz-Kokotowska, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu, zarządziła w trybie art. 130 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych, natychmiastowe odsunięcie sędziego od wykonywania czynności służbowych — poinformował rzecznik SO.

Decyzja ta została uzasadniona powagą sądu, charakterem czynu oraz dobrem służby. Jak dodał sędzia Tomala, o sprawie został również powiadomiony sąd dyscyplinarny.

Ze względu na funkcję pełnioną przez sędzię, decyzję o ewentualnym zawieszeniu jej w obowiązkach wiceprezesa może podjąć Minister Sprawiedliwości.

Redakcja „Wprost” wysłała zapytanie do rzecznika prasowego resortu sprawiedliwości o potencjalne dalsze kroki w sprawie wiceprezes sądu. Do momentu publikacji nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Nie wiadomo zatem na ten moment, czy dojdzie do zawieszenia sędzi.

