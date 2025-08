Zatrważające dane. Kierowcy z zakazami na polskich drogach

Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło dane mówiące o liczbie kierowców, którzy nic sobie nie robią z sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. W 2024 roku ujawniono ponad 13 tys. kierowców, którzy złamali nałożony na nich zakaz. W pierwszej połowie 2025 roku takich osób było już ponad 7 tys.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Rekordzista miał osiem zakazów, w tym pięć dożywotnich

Niektórzy kierowcy mają na swoim koncie kilka dożywotnich zakazów jazdy. Jednym z rekordzistów był zatrzymany w Bolesławcu mężczyzna. Pełniące służbę w rejonie przygranicznym policjantki zatrzymały kierowcę z ośmioma zakazami prowadzenia pojazdów, w tym pięcioma dożywotnimi.

– Zachowanie kontrolowanego wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem zabronionych substancji. Sprawdzenie przy użyciu narkotestu dało wynik pozytywny, wskazując obecność metamfetaminy – powiedziała Radiu Eska podkom. Kublik-Rościszewska z KPP w Bolesławcu.

W mediach głośno było również o tragicznym wypadku, którego sprawcą był mężczyzna z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. 15 września 2024 roku doszło do zderzenia prowadzonego przez niego volkswagena z fordem. W wypadku zginął pasażer forda, a cztery osoby trafiły do szpitala – pasażerka volkswagena oraz troje pasażerów forda, w tym dzieci w wieku czterech i ośmiu lat. W innym wypadku zginął motocyklista i jego syn, a prokurator wskazał jako sprawcę kierowcę samochodu osobowego – również z zakazem prowadzenia pojazdów.



– Zakaz jest po prostu martwy, nie wsadzamy do więzień, bo to są koszty, brakuje edukacji, nie ma nieuchronności kary, mamy zakaz sądowy i co dalej? – powiedział PAP Maciej Kulka, biegły w zakresie ruchu drogowego.

Ekspert z Instytutu Transportu Samochodowego, Mikołaj Krupiński, problemu upatruje nie w prawie, ale w jego egzekwowaniu.

– Ktoś, kto siada za kierownicą, pomimo wydanego zakazu, musi mieć pewność, że spotkają go za to konsekwencje – powiedział. Za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ostateczna decyzja należy jednak do sądu.

Sejm pracuje nad zmianami. Przepadek auta i nieuchronność kary

Sejm pracuje nad przepisami, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z nową propozycją kierowca, który spowoduje wypadek śmiertelny lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby, mając nałożony zakaz prowadzenia pojazdów, będzie podlegał karze od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

Kierowca łamiący zakaz nałożony przez sąd będzie się też musiał liczyć z przepadkiem prowadzonego pojazdu. Władza ustawodawcza chce też pozbyć się z dróg recydywistów – zawieszenie kary pozbawienia wolności za złamanie zakazu będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

