Tragiczny wypadek. Nastolatkowie nie przeżyli zderzenia z drzewem

W aucie znajdowały się ciała dwóch młodych mężczyzn — 18-letniego kierowcy i jego 19-letniego pasażera. Obaj zginęli na miejscu. Jak przekazała KPP w Malborku, według wstępnych ustaleń „18-latek kierujący osobowym mercedesem, z nieustalonych przyczyn nie zapanował nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo”. Siła uderzenia była tak duża, że samochód został doszczętnie zniszczony. Młodzi mężczyźni nie mieli żadnych szans — zmarli jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.

Na miejscu tragedii, pod nadzorem prokuratora, pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. „Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności” – poinformowali śledczy.

Społeczność w żałobie

Kraśniewo to niewielka wieś w województwie pomorskim, gdzie wszyscy się znają. Informacja o śmierci dwóch młodych mieszkańców rozeszła się błyskawicznie. W lokalnych mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów pełnych żalu i współczucia. „Nie potrafimy w to uwierzyć. Dopiero co ich widzieliśmy, uśmiechniętych, pełnych życia. To niepojęte, że już ich z nami nie ma” – napisała jedna z mieszkanek na lokalnej grupie facebookowej.

Lokalna parafia zapowiedziała zorganizowanie mszy w intencji zmarłych chłopców. W wielu domach zapłonęły znicze, a miejsce tragedii zostało oznaczone prowizorycznym krzyżem i kwiatami.

Tragiczne statystyki i znane przyczyny

Choć dokładne okoliczności wypadku wciąż są ustalane, podobne tragedie mają często wspólny mianownik: niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, brak doświadczenia za kierownicą, zbyt duże zaufanie do własnych umiejętności. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w 2023 roku w Polsce doszło do ponad 21 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęły 1882 osoby. W grupie wiekowej 18–24 lata kierowcy są jedną z najbardziej ryzykownych grup — odpowiadają za około 18 proc. wszystkich śmiertelnych wypadków.

Młodzi kierowcy często nie mają jeszcze wykształconego nawyku oceny ryzyka, a równocześnie są bardziej podatni na presję rówieśniczą, która może skłaniać do brawurowej jazdy. Szczególnie niebezpieczne są nocne przejazdy poza terenem zabudowanym, gdzie ograniczona widoczność i zmęczenie dodatkowo zwiększają ryzyko.

