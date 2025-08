Tych grzybów nie zobaczysz często w polskich lasach. Wyglądają jak z innej planety

Według danych Lasów Państwowych, Polacy zbierają co roku nawet do 100 tysięcy ton grzybów. Wartość tych skarbów natury szacowana jest na prawie 700 milionów złotych. Nie brakuje rodzin, które w trakcie sezonu zbierają nawet po 30 kilogramów grzybów. Po wszystkim trzeba jeszcze wysuszyć zdobycz i zapełnić słoiki. Dla niektórych to prawdziwy rytuał, powtarzany z upodobaniem co roku.

Najdziwniejsze polskie grzyby. Wyglądają jak z innej planety

Sezon 2025 dla grzybiarzy zaczął się całkiem udanie, głównie przez liczne deszcze i panującą w lasach wilgoć. W dużych ilościach możemy spotkać kurki, maślaki, podgrzybki, borowiki, koźlarze i czubajki kanie.

Pytanie jednak, czy kiedykolwiek widzieliście na żywo lakówkę ametystową, soplówkę jeżowatą lub maczużnika bojowego? Te trzy grzyby zapewniają widoki na tyle niezwykłe, że przywodzą na myśl filmy science fiction i faunę odległych, wymyślonych planet.

Soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) to rzadki i chroniony nas gatunek, który znacznie bardziej popularny jest w Azji. W dalekich krajach wykorzystuje się go w medycynie naturalnej, choć może znaleźć zastosowanie także w medycynie konwencjonalnej. Trwają badania nad jego przydatnością, m.in. w leczeniu problemów neurologicznych.

Soplówka swoją nazwę wzięła stąd, że wygląda jak biała zwisająca grupa sopli. Przypomina to nieco futro, porastające drzewa. Taki widok zobaczymy jednak głównie na martwych roślinach: zwłaszcza bukach i dębach.

Lakówka ametystowa (Laccaria amethystina) wyróżnia się z kolei fioletowym, „kosmicznym kolorem”. Co ciekawe, jest jadalna. Po ugotowaniu traci niestety swoją piękną barwę. Znajdziemy ją w wilgotnych lasach liściastych i iglastych, często w dużych grupach na tle zielonego mchu i liści, które spadły z drzew.

Najdziwniejszy z tej trójki jest zdecydowanie maczużnik bojowy (Cordyceps militaris). Wyrasta bowiem na larwach owadów w postaci cienkich, pomarańczowych słupów. To pasożyt,który powoduje śmierć i mumifikację ciała gospodarza. W naszym kraju znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. W przyszłości może być zagrożony wymarciem.

