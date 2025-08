Szukali grzybów w wielkopolskich lasach. Znaleźli je „przed biurem”

Nadleśnictwo Jarocin, a konkretnie Ośrodek Edukacji Leśnej – „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie (centralna część Wielkopolski – 60 kilometrów od stolicy regionu, Poznania), opublikował krótki film na Facebooku, który u niejednego grzybiarza wywoła zdziwienie.

Leśnicy w opisie materiału wideo zrelacjonowali obecną sytuację w lasach, w których nie ma grzybów. Wygląda na to, że grzybiarze powinni przyjąć inną strategię i zacząć swoje poszukiwania w centrum metropolii Jarocińskiej. Fotografie są na to dowodem.

Wielkopolska. Zaskoczenie w Nadleśnictwie Jarocin. „Świat się kończy”

Pracownicy Lasów Państwowych przyznają żartobliwie, że „na tym świecie nie ma sprawiedliwości”. Opisali szczegółowo swoje przygody na grzybach. „Człowiek chodzi po lesie w jeżynach, w pokrzywach, w przytuliach po pas – ba! po kokardę! – i nic. Żadnego grzyba. No, może poza kaniami, czyli”sowami„ [Macrolepiota procera – przyp. red.]. A potem wystarczy zajechać do centrum metropolii Jarocińskiej, do samego serca nadleśnictwa i co? Na parkingu przed biurem – borowiki ceglastopore [Neoboletus erythropus]! Rosną sobie jak grzyby po deszczu! Czy ktoś tu rozsiewa je nam specjalnie? Czy to nowe miejsce grzybobrań?” – pytają retorycznie. „Świat się kończy” – śmieją się.

Co wiadomo o wspomnianych przez leśników grzybach z rodziny borowikowatych? Ich kapelusze mogą mieć średnicę nawet 20 centymetrów. Pod nimi znajdują się charakterystyczne czerwone rurki i pory – wystarczy je nacisnąć, by stały się ciemnogranatowe.

Spotkać można je w Polsce w lasach i na łąkach (a także w innych miejscach – jak na filmie). Ceglastopory lubi kwaśne gleby i towarzystwo jodeł, sosen, buków czy dębów.



Czy jest jadalny?

Najważniejsze pytanie – czy grzyb ten jest jadalny? Tak, ale trzeba go dobrze ugotować. W przeciwnym razie zjedzenie N. erythropus może spowodować u smakosza-amatora dolegliwości żołądkowe.

