Te grzyby przypominają kurki. Leśnicy ostrzegają przed trującymi „sobowtórami”

Lasy Państwowe opublikowały na Facebooku post, w którym zwrócono uwagę na niebezpieczne podobieństwa, które zachodzą między grzybami jadalnymi a ich niejadalnymi, trującymi „sobowtórami”. „W sezonie grzybowym lasy pełne są zapalonych zbieraczy. Ale nie każdy wie, że nawet doświadczonym grzybiarzom zdarzają się pomyłki, czasem bardzo niebezpieczne” – czytamy.

Te grzyby do złudzenia przypominają kurki. Leśnicy ostrzegają

„Kurka (pieprznik jadalny) vs lisówka pomarańczowa (trująca!). Kurki w jajecznicy to prawdziwy smak lata, ale lisówki? Absolutnie nie! Lisówka pomarańczowa wygląda bardzo podobnie do naszej ukochanej kurki i może wywołać poważne zatrucia żołądkowo-jelitowe” – podano dalej.

Aby łatwiejsze stało się rozróżnianie tych grzybów, wskazano, na co należy zwracać uwagę:

pieprznik jadalny (kurka) – najczęściej żółta, pod kapeluszem listewki w postaci fałd, trzon nawet do 2,5 cm, zwężający się ku dołowi, występuje od czerwca do października;

– najczęściej żółta, pod kapeluszem listewki w postaci fałd, trzon nawet do 2,5 cm, zwężający się ku dołowi, występuje od czerwca do października; lisówka pomarańczowa – kolor pomarańczowy, pomarańczowo-żółty, pod kapeluszem blaszki cieńsze i węższe niż u kurki, trzon cienki i często nieco bledszy niż barwa kapelusza, występuje jesienią.

„Kurka ma mięsisty kapelusz z pofałdowanym brzegiem i fałszywe blaszki (czyli grube, rozgałęzione żłobienia). Lisówka – cienki, bardziej kruchy kapelusz i prawdziwe blaszki (proste, cienkie, łatwe do oddzielenia)” – podsumowano. Do wpisu na Facebooku dołączono zdjęcie, na którym widoczne są omówione wcześniej różnice.

Na zakończenie Lasy Państwowe przypomniały, jaka jest najważniejsza zasada, której poszukiwacze grzybów muszą się trzymać, aby nie doprowadzić do niepożądanych skutków. Jeżeli nie jesteś pewny, czy znaleziony okaz jest jadalny, po prostu go nie zbieraj.

facebookCzytaj też:

To miejsce to raj dla grzybiarzy. Kobiałka kurek w półtorej godzinyCzytaj też:

„Leśna śmierć” zwiastunem grzybowego eldorado. To znak, że ruszył sezon na prawdziwki