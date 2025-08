„Leśna śmierć” zwiastunem grzybowego eldorado. To znak, że ruszył sezon na prawdziwki

Sierpień to miesiąc, w którym zapaleni grzybiarze coraz częściej zaglądają do lasów z nadzieją na udane zbiory. O ile pogoda sprzyja, można trafić na imponujące okazy. Jednak warunki atmosferyczne to nie wszystko – istnieją także naturalne „wskaźniki”, które mogą zwiastować początek grzybowego sezonu.

Jak informują leśnicy z Nadleśnictwa Baligród, pojawienie się w lesie korzeniówki pospolitej może oznaczać, że w pobliżu rosną już prawdziwki. Korzeniówka znakiem, że warto już wypatrywać borowików Korzeniówka to roślina nietypowa – pozbawiona chlorofilu, niezdolna do samodzielnej fotosyntezy. Przez to wyróżnia się charakterystycznym, niemal „fantastycznym” wyglądem. „Rosnące korzeniówki to znak, że w pobliżu można spodziewać się prawdziwków. Letni wysyp trwa” – przekazali leśnicy na Facebooku Nadleśnictwa Baligród. Do wpisu dołączono zdjęcia, które pokazują borowiki – oraz wspomniane korzeniówki – w swojej pełnej okazałości. facebook Korzeniówka żywi się dzięki symbiozie z innymi grzybami Z kolei Nadleśnictwo Dębica przybliżyło nieco biologiczną specyfikę tej niezwykłej rośliny. Korzeniówka, pozbawiona możliwości produkcji własnych składników odżywczych, „żywi się” dzięki symbiozie z roślinami zielonymi i grzybami. Nie brak też ciekawostek – według dawnych ludowych wierzeń, korzeniówkę nazywano „leśną śmiercią”, gdyż wierzono, że ma nadprzyrodzone pochodzenie, a jej obecność świadczy o kontakcie z zaświatami. Najpewniej wpływ na te wyobrażenia miał jej tajemniczy, niemal złowrogi wygląd. „Roślina spotykana w całej Polsce, w miejscach wilgotnych i cienistych z bogatą warstwą próchnicy. Kwitnie od czerwca do sierpnia” – przypominają leśnicy. Nie tylko prawdziwki. Jakich grzybów szukać w sierpniu? W sierpniu w polskich lasach spotkać można nie tylko borowiki, ale i podgrzybki, koźlarze, maślaki, kurki i czubajki kanie. Grzyby te rosną w lasach liściastych i iglastych, szczególnie po deszczach i ciepłych dniach. Jak co roku, Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega – trzeba uważać na trujące gatunki, jak muchomor sromotnikowy czy borowik szatański. Warto zbierać tylko te grzyby, które są bezsprzecznie rozpoznawalne, a w razie wątpliwości, skorzystać z pomocy grzyboznawcy w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Czytaj też:

