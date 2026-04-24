Tylko 500 sztuk na świecie. Kolekcjonerzy ruszyli po polski unikat

Mennica Polska zaprezentowała kolejną monetę z serii „Klasyka Kina Niemego”. Inspiracją tym razem stał się kultowy film „Podróż na Księżyc” w reżyserii Georges'a Mélièsa, jednego z pionierów światowej kinematografii i twórcy uznawanego za prekursora gatunku science fiction.

Nowy numizmat wyprodukowano w bardzo ograniczonym nakładzie – powstało bowiem zaledwie 500 egzemplarzy.

Magia kina zaklęta w srebrze

To już trzecia moneta z czteroelementowej kolekcji. Na rewersie (czyli odwrotnej stronie monety) dominuje charakterystyczny motyw – pozłacany Księżyc z ludzką twarzą. W jego oko wbita jest srebrna kapsuła kosmiczna, co bezpośrednio ma nawiązywać do jednej z najbardziej rozpoznawalnych scen w historii kina.

Całość uzupełniają detale, takie jak roślinność, grzyby czy gwiazdy, które nadają kompozycji surrealistycznego klimatu.

„Chcieliśmy, aby ta moneta stanowiła dla jej posiadacza coś więcej niż jedynie kolejny obiekt w kolekcji. To, co sprawia, że jest wyjątkowa, to kultowy kadr i wpleciony w niego, dodany przez nas, surrealistyczny i fantastyczny motyw. Zamieszczone w kompozycji grzyby oraz iskrzące się gwiazdy w tle stanowią całość symbolizującą czasy, gdy kino dopiero kiełkowało, było nieodkryte i pełne magii” – mówi Michał Goździewski, projektant monet z Mennicy Polskiej.

Każda moneta z serii ma ten sam awers (przednia strona monety). Przedstawia wnętrze sali kinowej z opuszczoną kurtyną oraz napis „The End”, symbolicznie zamykający epokę kina niemego.

Srebro najwyższej próby

Moneta została wykonana z jednej uncji czystego srebra próby Ag 999 (czyli srebra o czystości 99,9 procent), o masie 31,1 grama. Zastosowano przy niej technikę „antique finish”, czyli specjalne postarzanie powierzchni poprzez oksydowanie reliefu.

Dzięki temu uzyskano efekt większej głębi i trójwymiarowości, a detale projektu są bardziej wyraziste. Dodatkowo wybrane elementy – w tym postać Księżyca – zostały pokryte złotem.

Kolekcja dla miłośników kina i numizmatyki

Seria „Klasyka Kina Niemego” nawiązuje do najważniejszych dzieł z początków kinematografii. Wśród motywów znalazły się już odniesienia do takich produkcji jak „Nosferatu” (będący klasycznym horrorem niemieckiego ekspresjonizmu) czy „Metropolis” (czyli kultowa wizja futurystycznego świata autorstwa Fritza Langa).

Serię zamknie moneta inspirowana filmem „Brzdąc” autorstwa Charliego Chaplina.

