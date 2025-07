Internauta opublikował zdjęcie. Tych grzybów jeszcze nie ma w lesie

Pewien mężczyzna opublikował w sieci zdjęcia owoców leśnych, które udało mu się znaleźć. Sęk w tym, że mamy lipiec, a okazy te nie rosną o tej porze roku.

Sensacja. Internauta pokazał znalezione w lesie grzyby. To Lactarius deliciosus

Siódmy miesiąc roku 2025 nie przyniósł zbyt obfitych zbiorów. Grzybów powinno być w lasach znacznie więcej, czego spodziewali się eksperci i pasjonaci – tacy jak Eugeniusz Liana. W drugiej połowie lipca, w rozmowie z „Gazetą Krakowską”, przyznał on, że spodziewał się wysypu prawdziwków między czwartym a 12 dniem miesiąca. A co spotkał? „Totalną anomalię”, jak to określił. Grzybów w lasach po prostu nie było – zebrał dosłownie pojedyncze okazy. Las opuścił zasmucony i rozczarowany.

Jest środek lata – obecnie w lasach spotkać możemy m.in. borowiki szlachetne (Boletus edulis), kurki, czyli pieprzniki jadalne (Cantharellus cibarius), podgrzybki brunatne (Imleria badia), koźlarze babki (Leccinum scabrum), maślaki zwyczajne (Suillus luteus), gołąbki winnobiałe i inne (Russula – w tym R. cyanoxantha, czubajki kanie (Macrolepiota procera), koźlarze czerwone (Leccinum aurantiacum) czy pieczarki łąkowe (Agaricus campestris).

Koszyk pełen mleczajów rydzów. Użytkownicy Facebooka zachwyceni. Kilkaset reakcji pod zdjęciem

A co z mleczajami rydzami (L. deliciosus)? Te zwykle pojawią się później – w drugiej połowie lipca znaleźć jest je niezwykle trudno. A jednak czasami się to udaje, co udowodnił pewien internauta. Na opublikowanym przez niego zdjęciu widzimy spore naczynie, wypełnione po brzegi charakterystycznymi okazami o rdzawej barwie.

Udostępniona przez niego fotografia to nie wytwór sztucznej inteligencji. Widok rydzów zachwycił społeczność, która zebrała się na jednej z grup na FB. Blisko 600 osób „polubiło” post.

