„Skandal” na Podkarpaciu. Stowarzyszenie opublikowało zdjęcia

Na terenie podkarpackiej wsi znajduje się pomnik autorstwa Pityńskiego – rzeźbiarza, który został Kawalerem Orderu Orła Białego. W 2022 roku, w pierwszej połowie lipca, wmurowano kamień węgielny pod monolit, w przeddzień obchodów jednej z rocznic „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu. To właśnie 11 lipca 1943 r. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery i m.in. Ukraińska Powstańcza Armia przeprowadziły atak na 99 miejscowości (wsi i osad – położonych głównie na terenie powiatów: włodzimierskiego czy horochowskiego). Zabitych zostało wtedy około osiem tysięcy Polaków.

Pomnik umiejscowiono blisko drogi ekspresowej S19. Uroczyste odsłonięcie miało zaś miejsce w połowie lipca 2024 r. Rok później – w sierpniu 2025 r., został on zdemolowany.

Wstrząsający akt wandalizmu na Podkarpaciu. To prowokacja?

Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć”, które „działa na rzecz zachowania pamięci o historii i kulturze Rzeczypospolitej Polskiej w jej historycznych granicach oraz na rzecz Polaków na Kresach”, opublikowało zdjęcia zdemolowanego dzieła Andrzeja Pityńskiego.

„Pomnik »Rzeź Wołyńska« w Domostawie został sprofanowany. To skandal, który powinien być jak najszybciej wyjaśniony, a sprawca odpowiedzieć za swój czyn” – wskazała organizacja. Ktoś z przodu namalował czarno-czerwoną flagę OUN-UPA, a obok dopisek: „Chwała UPA” („SLAVIA CHUPA”). Wygląda to jak prowokacja.

Poprzednim razem do podobnej profanacji doszło na Dolnym Śląsku

Działacze przypomnieli, że to „nie pierwsza tego typu sytuacja” – wcześniej do podobnego zdarzenia doszło na Dolnym Śląsku.

Wtedy sprofanowany został „pomnik poświęcony ofiarom ukraińskiego ludobójstwa, który znajduje się we Wrocławiu” – mogliśmy przeczytać na Facebooku. Mowa o incydencie z października 2024 r., gdy na „Pomniku Pomordowanych na Kresach” nieznany sprawca także namalował flagę powstańczej armii i obok dopisał: „Sława UPA”.

„Pomnik poświęcony ofiarom ukraińskiego ludobójstwa na wrocławskich bulwarach został sprofanowany! W nocy pojawiły się na nim barwy i hasła banderowskie” – informowało stowarzyszenie „WiP”.

