Sekundy od tragedii. Senior pędził pod prąd na ekspresówce

Chwile grozy przeżyli kierowcy poruszający się drogą ekspresową S19 na Lubelszczyźnie. 66-letni mieszkaniec gminy Wilkołaz wjechał na trasę czterokołowcem, który nie ma prawa poruszać się po tego typu drogach, a następnie… zawrócił i ruszył pod prąd. Całe zajście zostało zarejestrowane przez policyjną kamerę – na nagraniu widać, jak inni uczestnicy ruchu w ostatniej chwili zjeżdżają na sąsiednie pasy, by uniknąć zderzenia.

Funkcjonariusze przekazali, że mężczyzna prowadził lekki czterokołowiec marki Aixam. Z uwagi na swoje ograniczenia techniczne oraz przepisy, pojazd tego typu w ogóle nie powinien znaleźć się na drodze ekspresowej. Nie wiadomo, czy kierowca działał z niewiedzy, czy celowo zignorował zakaz. Faktem jest, że wjechał na S19 i w okolicach węzła Kraśnik zawrócił, kierując się w stronę Polichny… wprost na nadjeżdżające samochody.

Dlaczego senior jechał pod prąd?

Inni kierowcy musieli gwałtownie zmieniać pasy, aby uniknąć tragedii. W pewnym momencie senior częściowo zjechał na pas zieleni. Na miejsce wezwano policję i służbę drogową.

Podczas interwencji okazało się, że 66-latek podróżował sam i był trzeźwy. Jak tłumaczył, planował dojechać do Wilkołaza, ale pomylił trasę. Funkcjonariusze zatrzymali mu uprawnienia, a sprawa trafi teraz do sądu.

Policja przypomina: jeśli przez pomyłkę wjedziemy pod prąd na autostradzie lub drodze ekspresowej, należy natychmiast zatrzymać się na pasie awaryjnym, włączyć światła awaryjne i powiadomić służby, które pomogą w bezpiecznym opuszczeniu trasy.

