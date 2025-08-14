Zmarł znany i ceniony duchowny. Osobiście konsekrował go Jan Paweł II

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska poinformowała o śmierci byłego biskupa pomocniczego w latach 1990-2013 Mariana Błażeja Kruszyłowicza. Bp senior zmarł 13 sierpnia w wieku 89 lat. Szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych mają zostać podane w późniejszym terminie.

Marian Błażej Kruszyłowicz urodził 6 maja 1936 r. we wsi Gliniszcze koło Wołkowyska (obecnie Białoruś) jako szóste dziecko w rodzinie. W sierpniu 1952 r. wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych w Łagiewnikach koło Łodzi i otrzymał imię zakonne Błażej. W lutym 1960 r. przyjął święcenie kapłańskie z rąk ks. bp. Jana Wawrzyńca Kulika.

Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz nie żyje. Sylwetka

Ks. Kruszyłowicz w grudniu 1989 r. został mianowany biskupem tytularnym Hadrumetu i biskupem pomocniczym w Szczecinie. W styczniu 1990 r. w Rzymie otrzymał sakrę biskupią z rąk papieża Jana Pawła II. Po święceniach prezbiteratu pracował jako duszpasterz i katecheta w Koszalinie, Lublinie, Warszawie i Niepokalanowie.

Następnie spędził 11 lat w Rzymie, gdzie w Kurii Generalnej Franciszkanów, jako członek Papieskiej Komisji ds. Rosji opiekował się franciszkanami po zlikwidowaniu przez komunistów struktur zakonnych w krajach Europy Wschodniej. Po zakończeniu posługi w Rzymie został przełożonym prowincji zakonnej w Warszawie, a potem Przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska w żałobie

Po osiągnięciu wieku kanonicznego 75 lat bp Kruszyłowicz złożył na ręce papieża rezygnację, ale w czerwcu 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI zdecydował, aby kontynuował posługę biskupa pomocniczego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przez kolejne dwa lata. W maju 2013 r. rezygnacja została przyjęta przez papieża Franciszka.