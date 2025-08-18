Pożar na Dworcu Centralnym w Warszawie. Ewakuowano kilkadziesiąt osób

W poniedziałek 18 sierpnia doszło do pożaru na Dworcu Centralnym w Warszawie. Zgłoszenie wpłynęło do straży ok. godz. 9:00.

— Pożar miał miejsce w sklepie Biedronka na terenie Dworca Centralnego. W ogniu stanęła sterta ubrań — przekazał w rozmowie z Onetem asp. Mariusz Kapsa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W związku ze zdarzeniem ewakuowano – ze sklepu i jego najbliższej okolicy – ok. 50 osób.

Pożar na Dworcu Centralnym w Warszawie. Najnowsze informacje

Strażacy szybko ugasili pożar. Po ok. godzinie akcja gaśnicza została zakończona. Z ustaleń Onetu wynika, że nikt w wyniku pożaru nie został poszkodowany.

Obecnie trwa wietrzenie pomieszczeń. Na razie niewiadomą pozostaje, co doprowadziło do wybuchu pożaru. Wszystkie okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja.

