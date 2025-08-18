W sobotę 16 sierpnia w gminie Michów (województwo lubelskie) w trakcie polowania został śmiertelnie postrzelony 60-letni mężczyzna. O szczegółach zdarzenia poinformowała prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Jak przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, trzech myśliwych uczestniczyło w polowaniu ok. godz. 22:00-23:00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że rozstawili się na polu kukurydzy, które należy do jednego z nich, bo w tym miejscu zlokalizowali dzika.

Tragedia podczas polowania. Nie żyje 60-latek. Pomylono go z dzikiem

Obszar ten znajdował się w niedalekiej odległości od nieruchomości, w której wraz z rodziną mieszkał 60-latek. Mężczyzna obudził się w nocy, ponieważ usłyszał przejeżdżający drogą samochód, a następnie wyszedł przed swoją posesję i stanął przed furtką.

– W tym czasie jeden z myśliwych – sądząc, że ma do czynienia z dzikiem – oddał w kierunku pokrzywdzonego strzał, który niestety trafił mężczyznę w okolice klatki piersiowej, co skutkowało jego zgonem na miejscu zdarzenia – przekazała prok. Jolanta Dębiec. Gdy myśliwy zorientował się, że nie strzelał w kierunku dzika, natychmiast zadzwonił po służby ratunkowe.

Sekcja zwłok 60-latka

W związku ze zdarzeniem zatrzymane zostały trzy osoby – myśliwy, który oddał strzał, a także dwóch pozostałych uczestników polowania. Po wykonaniu niezbędnych czynności wszyscy zostali wypuszczeni. Nikt w związku ze sprawą nie usłyszał zarzutów.

Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Lubartowie. Śledczy prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia, m.in. zabezpieczono dokumentację, aby zweryfikować, czy myśliwi posiadali odpowiednie zezwolenia. W poniedziałek 18 sierpnia ma odbyć się sekcja zwłok 60-letniego mężczyzny.

