Potężne ochłodzenie w Polsce. Wiemy, kiedy nadejdzie apogeum zimna

Ostatnie dni przyniosły Polsce wyraźne ochłodzenie. Jeszcze niedawno słupki rtęci przekraczały 30 stopni Celsjusza, a teraz – zwłaszcza nocami – odczuwamy coraz większy chłód.

Łaskawy początek tygodnia

Dzisiejszy poranek w Jeleniej Górze przyniósł zaledwie 6 stopni Celsjusza, a przy gruncie temperatura spadła do 4 stopni Celsjusza. W wielu regionach kraju odnotowano wartości jednocyfrowe. Choć w ciągu dnia zrobi się cieplej, to w rejonach nadmorskich, na Warmii czy Podhalu nie ma szans na więcej niż 19–20 stopni Celsjusza.

We wtorek aura znacząco się poprawi. Termometry w całym kraju wskażą od 23 do 26 stopni Celsjusza, a na zachodzie nawet 27 stopni Celsjusza. Dodatkowo zapowiadane jest sporo słońca. W środę niemal w całej Polsce utrzyma się ciepła, miejscami nawet gorąca pogoda – na południu termometry mogą wskazać 28–29 stopni Celsjusza. Jedynie na północy kraju zacznie zaznaczać swoją obecność chłodny front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu i obniży temperaturę – nad morzem będzie tylko około 19 stopni Celsjusza.

Potężne ochłodzenie w weekend

W drugiej połowie tygodnia chłód zacznie stopniowo wypierać lato. W czwartek wysokie temperatury, na poziomie 24–26 stopni Celsjusza, utrzymają się już tylko w pasie południowym i południowo-wschodnim. Tam jednak od popołudnia mogą wystąpić intensywne opady deszczu, miejscami połączone z burzami.

W piątek opady będą słabnąć, a na niebie pojawi się więcej słońca. Jednak w większości kraju termometry nie przekroczą już 18–22 stopni Celsjusza.

Największe ochłodzenie nadejdzie w weekend. Zarówno sobota, jak i niedziela zapowiadają się zimne – w wielu regionach maksymalna temperatura nie przekroczy 16–20 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie jeszcze chłodniej – zaledwie około 15 stopni Celsjusza. Nocami zaś czekają nas spadki temperatury do 7–10 stopni Celsjusza, a w obszarach podgórskich nawet do 5 stopni Celsjusza.

