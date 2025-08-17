Koniec lata w Polsce? Meteorolodzy zdradzają, jaki będzie wrzesień

Letnia pogoda jest w tym roku wyjątkowo kapryśna. Czerwiec i lipiec przypominały raczej wczesną jesień lub późną wiosnę, niż typowe lato. Dopiero sierpień pozwolił nam się nacieszyć słońcem i temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza.

Koniec lata w Polsce? Prognoza pogody na najbliższe dni

Dla miłośników upałów mamy jednak złe wieści. Według meteorologów najcieplejszy moment tegorocznego lata mamy już za sobą i chociaż na horyzoncie widać jeszcze ciepłe dni, to będą one tylko epizodem.

W sobotę 16 sierpnia termometry niemal w całym kraju pokazywały powyżej kresek. Niedziela przyniosła ochłodzenie – w większości kraju jest od 22 do 25 stopni Celsjusza.

W najbliższych dniach temperatury będą oscylować właśnie wokół takich wartości. Najcieplej będzie w zachodnich częściach Polski a najchłodniej nad morzem oraz w górach. Zimne będą także noce – temperatury mają spaść do 10-13 stopni Celsjusza. Dni mają być słoneczne, jedynie z przelotnymi opadami deszczu.

IMGW: Do Polski napływa powietrze polarno-morskie

Meteorolodzy przewidują, że w okolicach środy 20 sierpnia do Polski powróci cieplejsze powietrze. Na wschodzie, południu oraz w centrum termometry mają pokazać 27-30 kresek. Będzie to jednak krótkotrwałe ocieplenie, bo już dzień później temperatura spadnie do 18-22 stopni. Jeszcze chłodniej będzie w weekend.

W zdecydowanej części kraju ma być maksymalnie około 20-22 stopni, jednak a północy i krańcach południowych na termometrach zobaczymy zaledwie 16-19 stopni. Tomasz Siemieniuk z IMGW tłumaczy, że do Polski zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarno-morskie.

Koniec upałów w Polsce. IMGW zdradza, jaki będzie wrzesień

Według prognoz długoterminowych, we wrześniu ma być nieco cieplej. Według Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, pierwsze trzy tygodnie tego miesiąca w całej Polsce mają być cieplejsze względem średniej nawet o dwa stopnie.

Szczególnie w pierwszej części miesiąca możemy liczyć na ciepłe dni z temperaturą powyżej 25 stopni. Jak to jednak bywa zazwyczaj we wrześniu – noce mają być rześkie. Ponieważ Polska pozostanie pod wpływem wyżów – dni mają być przeważnie słoneczne z niewielkimi opadami.

