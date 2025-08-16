Koniec lata w Polsce? Meteorolodzy nie mają dobrych wieści

Letnia aura jest w tym roku wyjątkowo kapryśna. Przez wiele tygodni pogoda przypominała raczej wczesną jesień niż prawdziwe lato. Sierpień przyniósł jednak spore zmiany. Od kilku dni możemy się cieszyć słońcem i wysokimi temperaturami.

Upały w Polsce. Dobre wieści dla turystów nad Bałtykiem

Powody do zadowolenia mają szczególnie ci, którzy zdecydowali się na urlop nad Bałtykiem. Ostatni tydzień na polskim wybrzeżu upłynął pod znakiem słońca i bezchmurnego nieba.

W piątek 15 sierpnia termometry w niemal całym kraju pokazały ponad 30 kresek. Na Dolnym Śląsku temperatury skoczyły nawet do 35 stopni Celsjusza.

Koniec upałów w Polsce. Meteorolodzy nie mają dobrych wieści

Niestety meteorolodzy nie mają dobrych wieści dla miłośników afrykańskich upałów. Na horyzoncie widać już ochłodzenie i pogorszenie pogody. Chociaż dni będą słoneczne, to o 30 stopniach możemy zapomnieć.

W niedzielę 17 sierpnia temperatury spadną do 22-25 stopni Celsjusza oraz niecałych 20 na południu Polski. Dzień później zrobi się jeszcze chłodniej – słupki rtęci z reguły zatrzymają się na 19-23 stopniach. Chłodne mają być również noce – meteorolodzy prognozują zaledwie 10-13 stopni.

Prognoza pogody. To koniec lata w Polsce?

Nieco cieplej ma się zrobić w środę. Będzie to jednak zwiastun jeszcze poważniejszego ochłodzenia. W drugiej połowie tygodnia w przeważającej części kraju meteorolodzy przewidują zaledwie 18-21 stopni Celsjusza. Nocami na termometrach zobaczymy nawet mniej niż 10 kresek. Uczucie chłodu będzie spotęgowane przez przelotne opady deszczu oraz miejscami silniejsze podmuchy wiatru.

Meteorolodzy nie mają wątpliwości, że najcieplejszy moment lata mamy już za sobą. Prognozy długoterminowe pokazują co prawda, że pod koniec wakacji jest szansa na kilka dni z temperaturami rzędu 25-30 stopni, jednak warto pamiętać, że są to jedynie prognozy, które są obarczone sporym błędem.

Czytaj też:

Ten basen letni na Mazowszu to hit. Orzeźwiająca kąpiel i zjeżdżalnieCzytaj też:

Zima pełna śniegu i mrozu? Meteorolodzy już wiedzą