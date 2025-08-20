Nawrocki wybrał prezydencką limuzynę. Auto Dudy idzie w odstawkę

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na nową limuzynę. Będzie to BMW 7 Protection, czyli pojazd produkowany na specjalne zamówienie i służący przede wszystkim do przewożenia najważniejszych osób w państwie.

Prezydenty Nawrocki z nową limuzyną

Co istotne, jest to nie tylko elegancka i wygodna limuzyna, ale też bardzo dobrze chroniony pojazd. Posiada certyfikat VR9, czyli jest odporna na ostrzał z broni palnej. Zablokuje nawet amunicję do karabinu. Wzmocniona konstrukcja oraz kuloodporne szyby mają zabezpieczać nawet przed wybuchami.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa gwarantuje dodatkowo samouszczelniający się zbiornik paliwa, zaawansowane filtry powietrza na wypadek ataków chemicznych a nawet system pozwalający jechać na przebitych oponach. Koszt takiego samochodu to według portalu Fakt24 niemal 2 mln złotych.

Podkreśla się, że funkcjonalność nie kłóci się w tym pojeździe z komfortem. Wnętrze nowej prezydenckiej limuzyny porównywalne jest do luksusowych Rolls-Royce'ów. Wewnątrz znajdują się szerokie fotele, ekran kinowy z dostępem do internetu oraz zaawansowane systemy cyfrowe.

Nawrocki odwiedzi stadiony PKO BP Ekstraklasy

Być może nowy samochód prezydenta zobaczymy wkrótce w okolicy polskich stadionów. Na antenie „Polsat News” Karol Nawrocki zapowiedział bowiem, że chciałby odwiedzić wszystkie obiekty najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Polsce. W rozmowie z Bogdanem Romanowskim dziękował też za wsparcie kibicom. – Na ile obowiązki mi pozwolą, to mam nadzieję, że uda mi się – przynajmniej w pierwszej kadencji – odwiedzić wszystkie stadiony polskiej Ekstraklasy – mówił polityk.

Wspomniał też o tym, że nie wyklucza swojej obecności na meczach piłkarskiej reprezentacji Polski. Takich wizyt nie unikał jego poprzednik, Andrzej Duda. Nawrocki już wcześniej zaznaczał, że zamierza być prezydentem zaangażowanym we wspieranie sportu. Jego celem jest także zacieśnianie więzi z polskimi kibicami.

