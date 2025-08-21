Awantura ws. onkologii w szpitalu w Koninie. Dyrektor placówki wydała stanowczy komunikat

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie wydała komunikat, w którym zdementowała informacje o wstrzymaniu przyjęć pacjentów na Oddział Onkologiczny w placówce. „Pacjenci kierowani do Oddziału, w celu kwalifikacji do leczenia w programach lekowych, byli i są konsultowani wstępnie i oceniani pod kątem spełniania kryteriów włączenia do programów przez lekarzy specjalistów onkologii Klinicznej tego oddziału” – czytamy.

„Szpital wstrzymuje onkologię”? Dyrektor dementuje

„Pacjenci wstępnie zakwalifikowani do programu lekowego otrzymywali informację o możliwości włączenia do programu, w naszym szpitalu oraz w ośrodkach, w których była możliwość szybszego rozpoczęcia leczenia. W wielu przypadkach lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie osobiście ustalali terminy przyjęcia do leczenia w ościennych oddziałach onkologicznych” – brzmi dalszy fragment oświadczenia.

Dyrektor Krystyna Brzezińska zapewniła, że „priorytetem było i pozostaje zapewnienie ciągłości leczenia oraz bezpieczeństwa pacjentów”. Dodała, że po złożeniu przez NFZ deklaracji o wypłacie zaległych środków szpital „podjął decyzję o stopniowym zwiększaniu liczby nowo przyjmowanych pacjentów na oddział”. Przypomniano, że placówka od początku tego roku do lipca przeprowadziła leczenie 4 280 pacjentów, czyli średnio miesięcznie 611.

Konin. Szpital przyjmie nowych pacjentów okolicznych. NFZ ma wypłacić pieniądze

Zgodnie ze stanem na 20 sierpnia leczono 385 pacjentów. Dodatkowo od stycznia do lipca 2025 r. „zakwalifikowano 69 nowych pacjentów do programów lekowych, kontynuując leczenie pacjentów już włączonych do programu”. Brzezińska zaznaczyła, że „nadwykonania za I półrocze br. w ramach chemioterapii i programów lekowych wynoszą ponad cztery mln zł”.

„Pomimo tej sytuacji, Szpital nieprzerwanie kontynuował świadczenie opieki medycznej dla wszystkich pacjentów na Oddziale Onkologicznym. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby poziom świadczonych usług zdrowotnych był utrzymany na jak najwyższym poziomie – zarówno w zakresie merytorycznym, jak i organizacyjnym” – podsumowano.

