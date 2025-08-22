Dramatyczny pożar w Helu. Poruszający komunikat służb

„Dzisiejszej nocy wydarzyło się coś, czego nigdy nie chcieliśmy przeżyć. W wyniku pożaru budynku sąsiadującego z naszą remizą, ogień objął również nasz dom, czyli serce OSP Hel. Część remizy spłonęła, a my z bólem patrzyliśmy, jak płomienie niszczą miejsce, w którym od lat służymy mieszkańcom Helu” – napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu.

Dramatyczny pożar w Helu. Dwóch strażaków poszkodowanych

Maciej Kuptz z Komendy Powiatowej PSP w Pucku przekazał, że zgłoszenie o pożarze przy ulicy Wiejskiej w Helu wpłynęło tuż po godzinie 2:40 w nocy z czwartku na piątek 22 sierpnia. Z informacji służb wynika, że ogień strawił nie tylko budynek remizy OSP Hel, ale również budynek gospodarczy parafii oraz restaurację.

Straż pożarna przekazała, że gaszenie pożaru było niezwykle trudne ze względu na zwartą zabudowę oraz szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Aktualnie sytuacja jest już opanowana.

W trakcie akcji gaśniczej poszkodowanych zostało dwóch strażaków. Druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu podtruł się dymem, a druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni doznał urazu nogi.

Hel. Pożar w remizie. Straż wydała komunikat

Przy okazji członkowie OSP Hel gorąco podziękowali mieszkańcom Helu za „bohaterską pomoc w wynoszeniu sprzętu i rzeczy z garażu naszej remizy”. „Wasza szybka reakcja i wsparcie pozwoliły uratować część mienia. To dla nas bezcenne” - dodali.

Jak czytamy we wpisie w mediach społecznościowych, poza dwoma strażakami a szczęście nikt więcej nie ucierpiał. „To, co zostało zniszczone, boli szczególnie, bo remiza to nie tylko mury, to nasze życie, nasze wspomnienia, nasza codzienna gotowość, by nieść pomoc” – podkreślono.

Strażacy z OSP przyznali, że aktualnie jak nigdy wcześniej potrzebują wsparcia. „Wierzymy, że razem przetrwamy ten trudny czas i odbudujemy to, co straciliśmy. Dziękujemy za każde dobre słowo, za każdą wyciągniętą dłoń i za to, że jesteście z nami. Hel zawsze był silny jednością i tak będzie i tym razem” - podsumowali.

Czytaj też:

Lublin walczy z tragicznym pożarem. Dwie osoby nie żyjąCzytaj też:

Panika na lotnisku w Mediolanie. Mężczyzna podpalił strefę odprawy