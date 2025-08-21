Lublin walczy z tragicznym pożarem. Dwie osoby nie żyją

Tuż przed godziną 4 w nocy ze środy na czwartek 21 sierpnia w Lublinie doszło do tragicznego pożaru. Ogień pojawił się w jednej z kamienic przy ulicy Słowikowskiego. Z relacji służb wynika, że pożar wybuchł w mieszkaniu na pierwszym piętrze.

Lublin. Pożar kamienicy. Dwie osoby nie żyją

Do akcji gaśniczej zaangażowano siedem zastępów straży pożarnej. – Po dojeździe na miejsce stwierdzono, że pali się mieszkanie na drugiej kondygnacji. Podjęliśmy działania ratowniczo-gaśnicze, przy jednoczesnym przeszukiwaniu wszystkich pomieszczeń – tłumaczył Bartłomiej Pytka, zastępca rzecznika komendanta miejskiego PSP w Lublinie.

W kamienicy w chwili wybuchu pożaru przebywało dziesięciu lokatorów. Ośmiu udało się w porę uciec, zanim pojawiły się służby ratunkowe. Niestety, życia dwóch osób nie udało się uratować. - W pogorzelisku odnaleźliśmy dwa ciała – mężczyzny i kobiety. Ofiary prawdopodobnie zatruły się gazami pożarowymi, które wydobywały się poprzez nadpalone elementy konstrukcyjne – wyjaśnił przedstawiciel lubelskiej straży pożarnej.

Jak podaje „Kurier Lubelski”, ciała zostały przekazane na sekcję zwłok. – Wstępnie ustalono, że mogą to być 60-letni mieszkańcy budynku – podał Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Lublin. Pożar w kamienicy. Służby wyjaśniają przyczyny

Aktualnie sytuacja jest już opanowana. Lubelska straż pożarna zapewniła, że pożar został ugaszony i nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Na miejscu nadal pracują służby w tym m.in. prokuratura, które starają się ustalić przyczynę pożaru. Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego ogień pojawił się w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze.

– Od razu po ugaszeniu pożaru pod nadzorem prokuratora rozpoczęło się wyjaśnianie przyczyn i dokładnych okoliczności pożaru. W oględzinach będzie brał udział biegły z zakresu pożarnictwa – podkreślił Kamil Gołębiowski

