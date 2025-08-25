Walka „na żyletki” w wyborach w Zabrzu. „Najgorsza dziś informacja dla rządzących”

W maju Agnieszka Rupniewska została odwołana w referendum z funkcji prezydent Zabrza. 10 sierpnia odbyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów, w których wzięło udział sześcioro kandydatów. Najlepszy wynik uzyskała startująca z własnego komitetu Ewa Weber – 12 700 głosów, co dało 39,29 proc. Do drugiej tury wszedł również Kamil Żbikowski z komitetu „Lepsze Zabrze”, który uzyskał 5 215 głosów (16,14 proc.). Przewaga nad kolejnym kandydatem wyniosła 272 głosy.

24 sierpnia różnica była jeszcze mniejsza. Zgodnie z oficjalnymi danymi PKW na Żbikowskiego zagłosowało 16 031 Zabrzan, co dało 50,17 proc. Jego rywalka otrzymała z kolei o 106 głosów mniej. – Dzisiaj zaczyna się lepsze Zabrze. Zrobię wszystko, żeby wprowadzić nasze miasto na tory rozwoju, na tory w stronę lepszej przyszłości. Mam nadzieję, że zrobimy to wspólnie – powiedział Żbikowski w nagraniu zamieszczonym w nocy z niedzieli na poniedziałek.

– Mam nadzieję, że dzisiaj Zabrze, które zostało podzielone tym wynikiem wyborczym, zjednoczy się znowu i że wspólnie ponad podziałami będziemy pracować na rzecz naszego ukochanego miasta – dodał nowy prezydent Zabrza. Weber podziękowała z kolei wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach. „Panu Kamilowi Żbikowskiemu życzę powodzenia w codziennej pracy na rzecz naszego Miasta i realizacji wszystkich obietnic wyborczych” – dodała.

Frekwencja w drugiej turze wyniosła 27,56 proc. i była nieco gorsza niż w pierwszej (27,87 proc.). „W Zabrzu wygrała »Koalicja Anty-KO« i to jest najgorsza dziś informacja dla rządzących, ale przede wszystkim dla prezydentów miast z KO. Do momentu jak PiS nie wróci do władzy, prezydenci miast z KO będą »zwierzyną łowną«” – ocenił w mediach społecznościowych prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski.

Roman Giertych, komentując jeszcze nieoficjalne wyniki podkreślił, że „z kandydatką KO wygrał kandydat liberalny, który w pierwszej turze pokonał PiS i nie dopuścił do wejścia do II tury kandydata osobiście wspieranego przez Kaczyńskiego”. Polityk podkreślił, że „nowy prezydent Zabrza Kamil Żbikowski w wyborach prezydenckich wspierał Rafała Trzaskowskiego”.

Żbikowski to bezpartyjny radny miasta. Wykonuje zawód project managera, kierując międzynarodowymi projektami w globalnej firmie. Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim. Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest też absolwentem finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

