235 tys. osób, w tym kobiety, otrzyma wezwanie do polskiego wojska. Ujawniono pierwsze szczegóły

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 r. Zgodnie z dokumentem termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w Polsce nastąpi 16 stycznia 2026 r., a sama kwalifikacja zostanie przeprowadzona od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.

Do stawienia się przed komisją wezwani zostaną mężczyźni urodzeni w 2007 r. oraz w latach 2002-2006 bez określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja obejmie też osoby uznane w latach 2024 i 2025 przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz ci, którzy złożyli wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w ustawie o obronie Ojczyzny.

Kwalifikacja wojskowa 2026. Jest projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej

Kwalifikacja wojskowa 2026 obejmie również kobiety urodzone w latach 1999-2007 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą studia na kierunkach, lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach ustawy o obronie Ojczyzny, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej. Chodzi o absolwentki kierunków medycznych, weterynaryjnych, morskich i lotniczych.

Wezwanie mogą też dostać kobiety, które wykonują takie zawody jak psycholog, rehabilitant, radiolog, diagnosta laboratoryjny, informatyk, teleinformatyk, nawigator, czy tłumacz. Ostatni punkt dotyczy osób, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Za niestawienie się grozi grzywna lub ograniczenie wolności

Oceną zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej zostanie objętych w 2026 r. około 235 tys. Polaków. Będzie jej dokonywać około 391 powiatowych komisji lekarskich orzekających zgodnie z założeniem do 35 osób dziennie. Projekt będzie jeszcze musiał zostać podpisany. Jeśli dana osoba nie będzie mogła stawić się do kwalifikacji z ważnej przyczyny, powinna o tym powiadomić właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przeciwnym wypadku grozi jej grzywna lub nawet ograniczenie wolności.

Kwalifikacja przebiega na sprawdzeniu tożsamości; wprowadzaniu danych osobowych do ewidencji wojskowej; badaniu psychologicznym i lekarskim oraz otrzymaniu kategorii zdolności do służby wojskowej; wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form służby wojskowej; przekazaniu informacji o możliwości wstąpienia do wojska, nadaniu stopnia wojskowego szeregowy i przeniesieniu do pasywnej rezerwy oraz wydaniu zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do niej.

Co ze sobą zabrać?

Na kwalifikację wojskową należy zabrać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy) oraz posiadaną dokumentację medyczną (niezbędną do określenia zdolności do służby wojskowej).

Kategoria A zdolności do służby wojskowej oznacza osobę zdolną do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej. Kategoria B oznacza czasową niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność.

Kategorie zdolności do służby wojskowej. Co oznaczają?

Kategoria D oznacza niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, a kategoria E trwałą i całkowitą niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

