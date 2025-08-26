Ewa Wrzosek z nowym stanowiskiem. „Wielu zawyje”

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w komunikacie, że 25 sierpnia Ewa Wrzosek objęła stanowisko radcy generalnego w biurze ministra. „Jej zadaniem będzie bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Waldemara Żurka z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego” – wyjaśnił resort w komunikacie.

„Ewa Wrzosek będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości wspierać Waldemara Żurka! Nie wątpię, że wielu zawyje. Ze strachu” – oceniła awans prokuratorki Kamila Gasiuk-Pihowicz.

„Jedna z najlepszych prokuratorek, Ewa Wrzosek, została radcą generalnym Ministra Sprawiedliwości. Ta decyzja zwiastuje przyspieszenie działań prokuratury w wielu wrażliwych społecznie kwestiach. Świetna decyzja” – dodał Robert Kropiwnicki.

Ewa Wrzosek. Kim jest nowa współpracownica Waldemara Żurka?

Ewa Wrzosek jest prokuratorem od blisko 30 lat. O śledczej stało się głośno za czasów rządów PiS. W kwietniu 2020 roku rozpoczęła głośne śledztwo w sprawie wyborów prezydenckich. Za krytykę Zbigniewa Ziobry Ewa Wrzosek została oddelegowana do prokuratury w Śremie.

Prokuratorka była również inwigilowana oprogramowaniem Pegasus. W 2024 roku została członkiem Krajowej Rady Prokuratorów, była także radcą ministra sprawiedliwości ds. warunków służby prokuratorskiej. W 2025 roku trafiła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W jej sprawie toczy się postępowanie – śledczy sprawdzają czy nie dopuściła się przekroczenia uprawnień. Dziennikarze WP ujawnili, że złożone przez Ewę Wrzosek wnioski do sądów, które miały zablokować działania PiS ws. mediów publicznych, miały powstać poza siedzibą prokuratury.

Ewa Wrzosek znalazła się także pod lupą mediów w związku z przesłuchaniem Barbary Skrzypek w śledztwie dotyczącym słynnych dwóch wież i spółki Srebrna.

