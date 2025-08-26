Kurski krytykuje wywiad Dudy. „Brak szacunku” i „infantylna egzaltacja”

Były prezydent Andrzej Duda niedawno gościł w podcaście Żurnalisty. Podczas udzielonego wywiadu zasugerował zmiany w Prawie i Sprawiedliwości.

– Może ktoś już nie przystaje do wymagań rzeczywistości w tej chwili. Może potrzebne są zmiany. Może są potrzebne zmiany pokoleniowe – powiedział polityk, mając na myśli przywództwo w prawicowej partii. Andrzej Duda zastanawiał się, czy najważniejsze osoby w partii nie dźwigają „za dużego bagażu PRL-u”.

– Czy rzeczywiście jest tak, że ludzie prawie 80-letni powinni decydować o wszystkim i o losach Polski? Ja mam poważne wątpliwości – zakończył wątek Andrzej Duda, nawiązując do Jarosława Kaczyńskiego, który ma 76 lat.



Andrzej Duda i Jacek Kurski. Długa historia konfliktu

Kurski komentuje wywiad Dudy. „Brak szacunku” i „infantylna egzaltacja”

Wywiad Andrzej Dudy spotkał się z krytyką ze strony Jacka Kurskiego, byłego prezesa TVP. Panowie od lat nie pozostają w przyjaznych stosunkach. W marcu 2020 roku Duda doprowadził do dymisji Kurskiego ze stanowiska – w zamian prezydent podpisał ustawę o finansowaniu mediów publicznych. Konflikt skończył się porażką i upokorzeniem Andrzeja Dudy – członkini zarządu TVP z rekomendacji prezydenta Marzena Paczuska została zawieszona, Kurski został doradcą zarządu telewizji, po dwóch miesiącach wrócił do zarządu, a od lipca 2020 pełnił obowiązki prezesa TVP.Jacek Kurski słowa Andrzeja Dudy o konieczności zmian pokoleniowych skomentował na portalu X. Polityk ostrzegał przed nadmierną pewnością siebie polityków prawicy w kontekście odsunięcia Donalda Tuska od władzy.„Odnoszę niekiedy wrażenie, że duża część obozu Zjednoczonej Prawicy wita się już z gąską, uważając, że zwycięstwo i odsunięcie koalicji 13 grudnia od władzy ma w kieszeni. Nic bardziej mylnego. KO bywa wciąż liderem sondaży, a Tusk nie cofnie się przed żadnym chwytem z całego instrumentarium obłędu i nienawiści, dla zabicia Prawa i Sprawiedliwości i ocalenia bezkarności. Kwestionowanie w tych warunkach przywództwa autora wszystkich po 89 r. zwycięstw polskiej prawicy, w tym najnowszego prezydenckiego (wszystkich z wyjątkiem AWS, ale jak to się skończyło?) – zamiast konsolidacji wokół PJK dla osiągnięcia zwycięstwa rozstrzygającego – jest najkrótszą drogą do jego zaprzepaszczenia” – napisał w poście na X Jacek Kurski.

twitterPolityk przypomniał również Andrzejowi Dudzie, komu ten zawdzięcza dwie kadencje w Pałacu Prezydenckim. „Nie wiem, co bardziej tu smuci, brak szacunku dla człowieka, dzięki któremu dwukrotnie zdobyło się prezydenturę czy infantylna egzaltacja bezmyślnym ageizmem” – zakończył.

Czytaj też:

Andrzej Duda nie zamierza próżnować na emeryturze. Rusza w PolskęCzytaj też:

Andrzej Duda opowiedział o łzach żony i awanturze. „Zdenerwowała się wtedy rzeczywiście”