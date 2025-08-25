Andrzej Duda nie zamierza próżnować na emeryturze. Rusza w Polskę

Równo z końcem swojej prezydentury Andrzej Duda opublikował autobiografię, zatytułowaną „To ja”. Opisał w niej swoje doświadczenia z ostatnich 10 lat w Pałacu Prezydenckim. Jak się okazuje, polityk chce dotrzeć ze swoim dziełem do jak najszerszego grona odbiorców i sam będzie promował książkę.

Andrzej Duda będzie jeździł po Polsce

– We wrześniu rozpoczniemy cykl spotkań autorskich. Szczegóły będziemy komunikować od 8 września – przekazało „Faktowi” jeszcze nieoficjalnie źródło ze środowiska byłego prezydenta. Cykl spotkań ma rozpocząć się w Stalowej Woli 6 września. W tym mieście Duda uzyskał spore wsparcie podczas kampanii w 2015 roku.

— Właśnie zleciliśmy kolejny dodruk. Aż 70 procent kupujących wybiera edycję premium — z podpisem autora i w ozdobnym pudełku – podkreślał informator dziennika. Wydawnictwo Videre z Krakowa nawiązało współpracę partnerską z NSZZ Solidarność i chce dodatkowo wspomóc wysiłki Andrzeja Dudy.

Duda potwierdza. Rusza z promocją książki „To ja”

— W październiku będzie gotowa specjalna edycja książki z dodatkowym rozdziałem o współpracy z prezydenta Andrzeja Dudy z Solidarnością. Przygotowujemy ją z myślą o kolportażu wśród członków i sympatyków związku. Andrzej Duda będzie uczestniczył także w uroczystościach rocznicowych Solidarności 31 sierpnia w Gdańsku – ujawnił rozmówca „Faktu”.

Wywołany do tablicy polityk potwierdził na X, że faktycznie rusza w Polskę z trasą promocyjną. „Dzisiejszy internetowy »Fakt« nie myli się. Planujemy sporo spotkań z Czytelnikami książki „To ja”. Dziękuję za ogromne zainteresowanie. Do zobaczenia!” – pisał.

„To ja”. Biografia Andrzeja Dudy

„Bez upiększeń i cenzury. Opowieść o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Nigdy wcześniej nierelacjonowane rozmowy z czołowymi politykami w kraju i na świecie” – czytamy w opisie publikacji pt. „To ja. Andrzej Duda”.

„Gabinet Owalny i Nowogrodzka, cmentarzysko czołgów na Ukrainie i afrykańska wioska, rezydencja w Juracie i spożywczak na krakowskim osiedlu – zabieram czytelnika wszędzie tam, gdzie toczyła się moja historia, ta polityczna i osobista. Relacjonuję rozmowy z Polakami podczas kampanii wyborczych oraz spotkania z Polonią w najdalszych zakątkach. Opowiadam o tym, jaki wpływ na moją prezydenturę miało dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego i z jaką wizją Polski przekazuję urząd Karolowi Nawrockiemu” – dowiadujemy się dalej.

Czytaj też:

Karol Nawrocki pierwszym polskim prezydentem, który tego dokona? „Duży sukces”Czytaj też:

Niedyskrecje parlamentarne: Politycy w piaskownicy i trudna jesień Tuska