Tragiczny finał nielegalnego kuligu. 49-latek uderzył głową w słup
Kulig, zdjęcie ilustracyjne
Kulig, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Janusz.Stepien
W miejscowości na terenie Ziemi Lubuskiej tragicznie zakończył się kulig. Jego uczestnicy byli ciągnięci na sankach przez kierowcę quada.

31 stycznia (w sobotę), na terenie wsi Bronowice, zorganizowano kulig. Sanki zaczepiono liną o hak pojazdu czterokołowego, a następnie kierowca ruszył przed siebie, gdy tylko pozostałe osoby zajęły swoje miejsca.

W pewnym momencie doszło do tragedii – jeden z uczestników zabawy uderzył głową w słup elektryczny. Na miejsce wezwano pilnie przedstawicieli służb. 49-latka nie udało się uratować – zginął na miejscu.

Ziemia Lubuska. Tragiczny finał kuligu w Bronowicach. Prokuratura zabrała głos

Niewiele szczegółów zdarzenia jest znanych. Wiadomo, że do zdarzenia doszło na drodze publicznej.

– Dokładny przebieg wypadku oraz to, kto kierował quadem, jest ustalane – powiedziała prok. Ewa Antonowicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, dla Polskiej Agencji Prasowej.

Źródło: PAP/WP