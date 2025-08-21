Niedyskrecje parlamentarne: Politycy w piaskownicy i trudna jesień Tuska

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Oto fragment odcinka:

Notowania rządu spadły na łeb na szyję. Pozytywnie ocenia rząd Donalda Tuska 23,5 proc. badanych przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, a negatywnie – 55,6 proc. Jeszcze w kwietniu ubiegłego roku różnica między ocenami rządu pozytywnymi i negatywnymi w badaniu OGB wynosiła 4 punkty procentowe. Dziś wynosi 32 punkty procentowe.

Badanie zostało zrealizowane w dniach od 6 do 13 sierpnia, czyli w pierwszym tygodniu prezydentury Karola Nawrockiego i już po wybuchu afery z rozdzielaniem środków z KPO. Ale jeszcze na nastrojach społecznych nie odbiły się podwyżki cen ciepła, które we wrześniu wszyscy odczujemy w portfelach.

Rząd chyba nie zdaje sobie sprawy, w jakiej sytuacji się znalazł, skoro zaraz po aferze z rozdziałem środków z KPO na motorówki, ogrody zimowe, sauny i inne ciekawe cele pojawiły się informacje, że wicepremierzy i ministrowie będą mieli służbowe, darmowe mieszkania.