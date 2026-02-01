Śmierć podróżnika z Polski. Rosjanie twierdzą, że zginął podczas ekstremalnej wyprawy

Pasjonat wziął udział w ekstremalnej wyprawie, na którą wyruszył tydzień temu (w niedzielę – 25 stycznia). Redakcja SakhaDay podała, że przeszedł długą drogę, której elementami były nie tylko wyczerpujące przygotowania, ale także spełnienie licznych wymogów formalnych, bez których nie mógłby znaleźć się na terytorium Rosji.

W końcu mu się udało – o czym informował w mediach społecznościowych. Mieszkaniec Zambrowa (na Podlasiu) spełnił swoje marzenie o podróży do Jakucji. Brał m.in. udział w tradycyjnych kąpielach z okazji święta Chrztu Pańskiego, co relacjonował w internecie. W sieci pokazywał też, jak spędza czas pod namiotem nad rzeką Leną. Później oznajmił, że zamierza rowerem przetransportować się z Jakucka do Ojmiakonu.

Rosja. Podróżnik z Polski nie żyje. Miał zostać znaleziony martwy w hotelu

Źródło podaje, że pokonał ponad 400 kilometrów szutrowej drogi, aż dotarł do hotelu w Chandydze. Następnie, po wyczerpującym wysiłku fizycznym położył się spać w wynajętym pokoju.

Kilka godzin później miał zostać znaleziony martwy.

