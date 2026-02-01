Zaginięcie w Kambodży. Historyk z Polski „mógł paść ofiarą przestępstwa”

O zaginięciu mężczyzny informowały zagraniczne media – m.in. gazeta The Khmer Times, a także jego rodzina – posty publikowane były ws. m.in. na Facebooku.

Adam Mielcarek po raz ostatni widziany był tydzień temu (dokładnie 25 stycznia) w Phnom Penh. Użytkowniczka sieci, która grafikę przedstawiającą wizerunek mężczyzny wstawiła niedawno na jedną z grup zrzeszających Polaków w Wietnamie, poinformowała, że także na terenie tego kraju może znajdować się historyk – konkretnie w Sajgonie.

Sprawa jest pilna. Siostra zaginionego podała szczegóły

Po raz ostatni zaginiony kontaktował się z członkami swojej rodziny 21 stycznia (w środę). Miało to miejsce niedługo po tym, gdy przyjechał do stolicy Kambodży z Krong Siem Reap. Jego smartfon był aktywny dzień później na skrzyżowaniu ulic 164. i 169. w Phnom Penh. Urządzenie było zalogowane jeszcze trzy dni później – na ul. 111. Od niedzieli pozostaje ono nieaktywne.

Bliscy 59-latka przekazali, że o sprawie wie policja z Wielkiej Brytanii, gdy to właśnie mieszkańcem tego kraju jest mężczyzna. Oprócz przedstawicieli służb tamtego państwa powiadomieni zostali także kambodżańscy mundurowi i międzynarodowa organizacja Interpol.

Siostra historyka przekazała redakcji KT, że jej brat jest „osobą szczególnie narażoną ze względu na swój stan psychiczny”. – Obawiam się, że mógł paść ofiarą przestępstwa lub mieć wypadek. Możliwe, że zgubił dokumenty i dlatego kambodżańskie władze nie mogą ustalić jego tożsamości – zaznaczyła Kamila Rind.

Jeśli chcesz pomóc – przeczytaj

Wszyscy, którzy znajdują się w posiadaniu informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu 59-latka, proszeni są o kontakt z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej w Kambodży (z siedzibą w Phnom Penh), Fundacją Itaka (organizacja prowadzi poszukiwania zaginionych i wspiera ich rodziny) lub – jeśli mają taką możliwość – z lokalną policją.

