Tajemnicze zaginięcie Polki na Majorce. Pisała z bratem, nagle kontakt się urwał

Trwają poszukiwania 33-letniej Anny Wilskiej, Polki, która zaginęła na Majorce. Kobieta pochodzi z Ostrowitego Prymasowskiego koło Gniezna w województwie wielkopolskim.

Przez około dziesięć lat mieszkała w Hamburgu, a pod koniec 2025 roku przeprowadziła się na hiszpańską wyspę.

Według relacji bliskich, ostatni kontakt z kobietą miał miejsce 13 kwietnia. Anna rozmawiała wtedy z bratem, jednak w trakcie konwersacji nagle przestała mu odpisywać. Od tego momentu rodzina zaczęła się niepokoić.

Okradli ją na plaży? Potem kontakt się urwał

Cztery dni później 33-latka ponownie odezwała się do rodziny. Tym razem wiadomość została wysłana przez konto na Instagramie należące do nieznanego im mężczyzny.

Kobieta przekazała bliskim, że na jednej z plaż została okradziona. Miała wówczas stracić telefon, paszport oraz wszystkie dokumenty.

Od tamtej chwili kontakt znów się urwał. Rodzina i znajomi nie otrzymali już żadnej wiadomości ani telefonu od 33-latki. Jak podkreślają bliscy, kobieta nie zgłosiła się także do konsulatu w celu wyrobienia tymczasowego paszportu, co jest standardową praktyką w przypadku osób, które zgubiły lub w inny sposób straciły swoje dokumenty za granicą.

Rysopis zaginionej Polki. Policja i bliscy proszą o pomoc w poszukiwaniach

Sprawą zajęli się policjanci. Razem z bliskimi kobiety, służby apelują o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu.

Anna Wilska ma około 175 centymetrów wzrostu, niebieskie oczy i charakterystyczny ślad po szczepieniu na lewym ramieniu. Jest brunetką, o włosach średniej długości z jasnymi refleksami.

Osoby posiadające informacje dotyczące zaginionej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie pod numerem telefonu 47 772 12 11 lub z numerem alarmowym 112.

facebookCzytaj też:

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Na jaw wyszły nowe faktyCzytaj też:

Najnowsze ustalenia ws. zaginięcia Beaty Klimek. Prokuratura podjęła decyzję