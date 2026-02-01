Jeszcze dzisiaj czeka nas podniebny spektakl. O tej godzinie koniecznie obserwuj niebo

Pasjonaci kosmosu wyczekują z niecierpliwością Pełni Śnieżnego Księżyca. W niedzielę (1 lutego) nastąpi rzadka okazja, by nasycić oczy tym widokiem.



Autor bloga Z Głową w Gwiazdach wskazał na Facebooku dokładną godzinę, o której warto wyjrzeć przez okno, wyjść na balkon lub przed dom. Warto wziąć ze sobą lornetkę lub innego rodzaju sprzęt, służący do obserwowania ziemskiego satelity, gwiazd i planet.

Pełnia Śnieżnego Księżyca. O tej godzinie spójrz w górę

„Dziś – dokładnie o 23:09 – nastąpi pełnia Księżyca!” – poinformował na Facebooku Karol Wójcicki. To oznacza, że w momencie publikacji artykułu zacznie się wielkie odliczanie – zjawisko będzie widoczne, lub już jest (na co wskazują krążące po sieci fotografie), za około dwie godziny!

Autor bloga ZGwG wytłumaczył przy okazji w poście, skąd wzięła się dość kontekstowa nazwa: „Pełni Śnieżnego Księżyca”. Tak zjawisko, obserwowalne było w lutym, nazywali rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej.

Szykuje się „jedna z najjaśniejszych nocy tego roku”?

Pasjonat wskazuje, że to, co przygotował dla nas dzisiaj kosmos, będzie prawdziwą ucztą. Dlaczego? „Świeży, czysty śnieg to jeden z najlepszych naturalnych luster na Ziemi. Jego tzw. albedo [chodzi o parametr określający zdolność powierzchni do odbijania promieniowania słonecznego – przyp. red.] sięga 80-90 procent, czyli odbija nawet 90 proc. padającego na niego światła. Dla porównania: goła ziemia odbija zaledwie 10-20 proc., lasy jeszcze mniej. Efekt? Przy pełni Księżyca zaśnieżone krajobrazy potrafią wyglądać dwa do pięciu razy jaśniej niż te bez śniegu” – wyjaśnił ekspert.

Jak zaznaczył w poście, niedzielna pełnia spowoduje, że 1 lutego będzie „jedną z najjaśniejszych nocy tego roku”.

