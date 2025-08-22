Karol Nawrocki pierwszym polskim prezydentem, który tego dokona? „Duży sukces”

Na 3 września jest zaplanowana wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Polska głowa państwa ma się spotkać z Donaldem Trumpem nieco ponad dwa tygodnie po wizycie Wołodymyra Zełenskiego i europejskich liderów w Białym Domu, która dotyczyła zakończenia wojny na Ukrainie. Wśród gości amerykańskiego przywódcy zabrakło jednak przedstawiciela Polski.

– Nie przypominam sobie historii, żeby jakikolwiek polski prezydent już w pierwszym miesiącu urzędowania udawał się z wizytą do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To na pewno obiektywnie jest duży sukces prezydenta Nawrockiego i jego administracji – przekonuje w programie „Mówiąc Wprost” Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dodaje również, że „sukces będzie kompletny, jeśli wizyta będzie w jakiś sposób owocna”.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Oto fragment odcinka:

Brak Polski w Waszyngtonie. Kto jest winny?

Jak przekazują członkowie kancelarii, Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem m.in. o bezpieczeństwie militarnym czy energetycznym Polski, współpracy z USA czy kwestii Ukrainy. Ta ostatnia sprawa w ostatnich dniach jest na pierwszym planie, zwłaszcza po spotkaniu Władimira Putina i Donalda Trumpa na Alasce czy wspomnianej wizycie europejskiej delegacji w USA.