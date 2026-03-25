Agata Duda ma nową pracę? Te doniesienia wywołają burzę

Jeszcze niedawno Andrzej Duda podkreślał, że jego żona świadomie wycofała się z życia zawodowego na czas pełnienia funkcji pierwszej damy a po zakończeniu kadencji sytuacja się nie zmieniła.

W styczniu 2026 roku polityk w rozmowie z „Gazetą Krakowską” oraz „Dziennikiem Polskim” zapewniał, że Agata Kornhauser-Duda nie jest aktualnie aktywna zawodowo.

– Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturę. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór – tłumaczył Andrzej Duda. – Agata do tej pory nie szukała nigdzie pracy. Powiedziała mi, że potrzebuje się trochę wyciszyć – dodawał.

Agata Kornhauser-Duda ma nową pracę?

Nowe ustalenia sugerują jednak, że te plany mogły się zmienić. Z informacji, do których dotarli autorzy podcastu „W związku ze śledztwem” „Newsweeka”, wynika, że Agata Kornhauser-Duda mogła już wrócić na rynek pracy i zrealizować wcześniejsze założenia dotyczące kariery po zakończeniu kadencji w Pałacu Prezydenckim.

Zanim Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, jego żona była nauczycielką języka niemieckiego. Teraz – według nieoficjalnych doniesień – ma pracować w krakowskim oddziale Narodowego Banku Polskiego.

Oddziały okręgowe NBP, działające w każdym województwie, zajmują się m.in. obsługą gotówki w regionie, współpracą z bankami, analizą lokalnej gospodarki czy edukacją ekonomiczną. Ich rola jest zbliżona do centrali, ale realizowana na poziomie regionalnym.

NBP zatrudnił Agatę Kornhuaser-Dudę?

Problem w tym, że sam bank nie potwierdza tych informacji. Dziennikarze „Newsweeka” zastrzegli, że mimo usilnych prób, przedstawiciele NBP nie chcą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące ewentualnego zatrudnienia byłej pierwszej damy w oddziale w Krakowie.

Wątek współpracy Agaty Kornhauser-Dudy z NBP pojawił się już wcześniej. Jesienią ubiegłego roku nazwisko żony byłego prezydenta znalazło się na wewnętrznej liście mailingowej banku, przy której widniała funkcja „doradcy prezesa”. Dziennikarze dysponowali wówczas materiałami potwierdzającymi obecność tych danych w systemie.

Krótko po nagłośnieniu sprawy, wpis zniknął, a rzecznik NBP zapewniał, że była pierwsza dama nie jest zatrudniona w banku ani nie pełni żadnej funkcji doradczej.

Czytaj też:

Taka jest Marta Nawrocka. Sekretna broń czy problem prezydenta?Czytaj też:

Strongman zamiast miękiszona. Karol Nawrocki idzie na całość