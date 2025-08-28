Polacy liderami rankingu. Nie ma się jednak z czego cieszyć

Tatrzański Park Narodowy opublikował informację, która stawia Polaków na pierwszym miejscu w rankingu. Nie jest to jednak powód do dumy – chodzi o naruszenia przepisów ochrony przyrody.

Przekazano, że 90 proc. wszystkich naruszeń po słowackiej stronie granicy popełnili turyści z Polski.

Najczęstsze wykroczenia to nielegalne biwakowanie z rozbijaniem namiotów w miejscach chronionych, samowolne schodzenie ze znakowanych szlaków, kąpiele w górskich jeziorach oraz loty dronami. Każde z tych zachowań może poważnie zakłócić delikatny ekosystem wysokogórski.

W odpowiedzi na nasilające się problemy strażnicy ze strony słowackiej oraz polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego zorganizowali wspólne patrole. Kontrole rozpoczynały się już we wczesnych godzinach porannych, kiedy większość turystów planuje najtrudniejsze wyprawy.

Akcje koncentrowały się w najbardziej newralgicznych punktach — rejonie Rysów, Szpiglasowej Przełęczy i Liptowskich Murów. To właśnie tam skontrolowano kilkuset turystów podczas intensywnych patroli.

Polacy liderami niechlubnego rankingu

Szczególnie niepokojące są przypadki tzw. czarnego przewodnictwa — nielegalnego prowadzenia grup na najwyższe szczyty, w tym na Gerlach, Łomnicę i Szatana. Taka praktyka zagraża zarówno przyrodzie, jak i bezpieczeństwu uczestników wycieczek.

„Przepisy obowiązujące w parku mają chronić górskie środowisko, które jest szczególnie narażone na zniszczenie” — podkreśla słowacki odpowiedni TPN. Dyrekcja przypomina, że Tatry to nie „sceneria do selfie” ani „tor przeszkód do spełniania osobistych wyzwań”.

Celem wzmożonych kontroli nie jest szykanowanie turystów, lecz ochrona unikatowej przyrody. „Dziękujemy wszystkim turystom, którzy respektują przepisy — dzięki nim możliwe jest zachowanie tatrzańskiej przyrody dla przyszłych pokoleń” — apeluje park.

