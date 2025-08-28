Wipler pyta o Kartę Polaka i nadużycia. Sikorski odpowiada

Przemysław Wipler, poseł Konfederacji złożył w Ministerstwie Spraw Zagranicznych interpelację dotyczącą polityki migracyjnej i Karty Polaka. Poinformował o tym w poście na serwisie X.

Wipler pyta o Kartę Polaka. W tle sygnały o nieprawidłowościach

„Złożyłem interpelację do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w sprawie funkcjonowania Karty Polaka oraz ryzyka nadużyć w kontekście polityki migracyjnej państwa. Karta Polaka miała być narzędziem wsparcia dla osób, które bez własnej winy znalazły się poza granicami Polski po II Wojnie Światowej. Tymczasem dziś coraz częściej staje się szybką ścieżką do obywatelstwa, świadczeń socjalnych czy darmowej edukacji – także dla osób, które z Polską nie mają wiele wspólnego” – napisał polityk.

Poseł zwrócił też uwagę na dochodzące do niego sygnały o nadużyciach i nieuczciwych praktykach, które pomagają uzyskać Kartę Polaka. Przemysław Wipler dodał: „Karta Polaka miała być dowodem więzi z Polską – a nie biletem wstępu do systemu socjalnego”.

Minister Sikorski odpowiada na X. „Pracujemy nad nowelizacją”

Na posta odpowiedział minister Radosław Sikorski, który potwierdził realność problemu zasygnalizowanego przez Przemysława Wiplera.

„Już pracujemy nad nowelizacją ustawy" – zadeklarował minister. Radosław Sikorski nie omieszkał uderzyć w swoich poprzedników i napisał o „odziedziczonych patologiach w polityce migracyjnej".

Szef polskiej dyplomacji zapewnił, że polityk Konfederacji otrzyma pisemną odpowiedź na swoją interpelację i na zadane pytania. Przemysław Wipler pytał m.in. o wzrost ilości wniosków o wydanie Karty Polaka składanych przez obywateli Rosji, weryfikację wniosków oraz możliwe nieprawidłowości.

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Mogą otrzymać je osoby, które nie posiadają polskiego obywatelskiego, ale deklarują przynależność do polskiego narodu i spełniają szereg warunków określonych w ustawie. W latach 2008–2021 o Kartę Polaka ubiegało się 350 tys. osób. Byli to głównie obywatele Ukrainy oraz Białorusi.

