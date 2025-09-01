Gigantyczny pożar na Lubelszczyźnie. Ponad 120 strażaków w akcji

Dramatyczne wieści napłynęły z miejscowości Bełżyce w województwie lubelskim. W poniedziałek 1 września tuż po godzinie 18 na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów wybuchł pożar.

Oficer dyżurny stanowiska koordynowania Komendy Wojewódzkiej Straż Pożarnej w Lublinie Andrzej Walczak poinformował, że ogień zajął jedną z pryzm z odpadami komunalnymi – tzw. gabarytami. Ma ona powierzchnię o wymiarach 30x100x5 metrów.

Bełżyce. Pożar wysypiska. 120 strażaków w akcji

Do akcji gaśniczej zaangażowano 5 zastępów straży pożarnej, czyli ok. 120 strażaków m.in. z Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu lubelskiego.

„Pożar nie został jeszcze opanowany – trwają intensywne działania gaśnicze, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i zminimalizowanie zagrożeń dla okolicznych terenów” – przekazała tuż po 21 straż pożarna w krótkim komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak wielka jest skala pożaru. Kłęby ciemnego dymu są widoczne z kilkunastu kilometrów.

Gigantyczny pożar na Lubelszczyźnie. Apel do mieszkańców

Na chwilę obecną nie ma informacji, aby w pożarze ktokolwiek ucierpiał. Służbom nie udało się ustalić, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia.

Na miejscu pracuje sztab kryzysowy powołany przez burmistrz Bełżyc Joannę Kaznowską. Eksperci na bieżąco monitorują stan powietrza. Gmina Bełżyce zapewniła, że hałda jest odizolowana od budynków zakładu oraz okolicznych pól.

W oświadczeniu podkreślono, że „występuje duże zadymienie, ale nie ma zagrożenia życia ani mienia ludzkiego”. „Aktualnie nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia. Na skutek dużego zadymienia zaleca się zamknięcie okien” - napisano w komunikacie.

