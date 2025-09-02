ZUS wprowadził zmiany w emeryturach. Ci seniorzy stracą najwięcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowe kryteria pobierania świadczeń emerytalnych. Dotyczą one tych seniorów, którzy korzystają ze wcześniejszych emerytur a więc tych, które są pobierane jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Zmienione zostały limity dorabiania, które jasno określają, jakie kwoty mogą zostać dołożone do wcześniejszych świadczeń. Szczegółowe wytyczne są aktualizowane co trzy miesiące. Stawki są opracowywane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Niższy próg dorabiania zostanie obniżony o 149,50 zł brutto, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, spadnie o 277,70 zł brutto – przekazał ZUS w komunikacie.

Tym samym aktualne stawki to:

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 6124,10 zł brutto

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 11 373,30 zł brutto

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreślił, że w przypadku przekroczenia pierwszego limitu, emerytura zostanie zmniejszona, jednak seniorzy nie stracą więcej, niż kwota maksymalnego zmniejszenia, która wynosi 939,61 zł.

ZUS przypomina, że od 1 marca w wyniku waloryzacji emerytur kwoty maksymalnego zmniejszenia wynoszą:

939,61 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł dla rent częściowych,798,72 zł dla renty przysługującej jednej osobie.

W przypadku seniorów, którzy dorabiają więcej niż druga wskazana stawka, wypłacanie świadczeń zostanie całkowicie wstrzymane aż do momentu, kiedy podany limit nie będzie przekraczany.