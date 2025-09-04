Bractwo buduje kościół, abp odpowiada na wątpliwości katolików. „Sprawują mszę św. niegodziwie”
Bractwo buduje kościół, abp odpowiada na wątpliwości katolików. „Sprawują mszę św. niegodziwie"

Arcybiskup Józef Kupny
Arcybiskup Józef Kupny Źródło: Newspix.pl / Krzysztof Zatycki
Abp Józef Kupny ostrzega wiernych Archidiecezji Wrocławskiej przed udziałem we mszy św. Sprawowanej przez Bractwo św. Piusa X. Metropolita zaproponował inne miejsce wiernym przywiązanym do mszy św. „trydenckiej”.

„We Wrocławiu Bractwo Kapłańskie św. Piusa X buduje kościół. Z tego powodu pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości katolików. W związku z tym wyjaśniam parę ważnych spraw z tym związanych. I jednocześnie proszę o modlitwę za jedność w Kościele” – napisał w mediach społecznościowych metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny.

Abp Józef Kupny ostrzega wiernych Archidiecezji Wrocławskiej. Chodzi o msze kapłanów z Bractwa

Do swojego wpisu hierarcha dołączył komunikat, który należy odczytać we wszystkich kościołach Archidiecezji Wrocławskiej w niedzielę 7 września 2025 r. Podkreślono w nim, że „na podstawie aktualnych wytycznych Stolicy Apostolskiej status tegoż Bractwa w Kościele jest kanonicznie nieuregulowany”.

Zdaniem abp. Kupnego „opierając się na podstawach prawnych, należy uznać, iż kapłani Bractwa – działając na terenie Archidiecezji Wrocławskiej bez zezwolenia Biskupa miejsca – sprawują Mszę Świętą ważnie, ale niegodziwie, gdyż czynią to poza ramami dyscypliny kościelnej”. Oznacza to, że „udział katolika we Mszy Św. ‘trydenckiej’ odprawianej przez kapłana z Bractwa Św. Piusa X jest dopuszczalny, choć nie można go zalecać”.

Protestują ws. zwierzchnictwa papieża. „Popełniają grzech, z którego mają obowiązek się oczyścić”

„Osoby te przyczyniają się do rozłamu wspólnoty wierzących i jeśli w pełni świadomie manifestują w ten sposób swój sprzeciw wobec dyscypliny kościelnej i zwierzchnictwa papieża, popełniają grzech, z którego mają obowiązek oczyścić się w sakramencie pokuty” – czytamy. Wierni duchowo przywiązani do Mszy Św. według dawnej formy liturgii rzymskiej mogą to robić „w zaaprobowanym i wyznaczonym miejscu”, czyli Kolegiacie Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

