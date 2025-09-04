Bractwo buduje kościół, abp odpowiada na wątpliwości katolików. „Sprawują mszę św. niegodziwie”

„We Wrocławiu Bractwo Kapłańskie św. Piusa X buduje kościół. Z tego powodu pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości katolików. W związku z tym wyjaśniam parę ważnych spraw z tym związanych. I jednocześnie proszę o modlitwę za jedność w Kościele” – napisał w mediach społecznościowych metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny.

Abp Józef Kupny ostrzega wiernych Archidiecezji Wrocławskiej. Chodzi o msze kapłanów z Bractwa

Do swojego wpisu hierarcha dołączył komunikat, który należy odczytać we wszystkich kościołach Archidiecezji Wrocławskiej w niedzielę 7 września 2025 r. Podkreślono w nim, że „na podstawie aktualnych wytycznych Stolicy Apostolskiej status tegoż Bractwa w Kościele jest kanonicznie nieuregulowany”.

Zdaniem abp. Kupnego „opierając się na podstawach prawnych, należy uznać, iż kapłani Bractwa – działając na terenie Archidiecezji Wrocławskiej bez zezwolenia Biskupa miejsca – sprawują Mszę Świętą ważnie, ale niegodziwie, gdyż czynią to poza ramami dyscypliny kościelnej”. Oznacza to, że „udział katolika we Mszy Św. ‘trydenckiej’ odprawianej przez kapłana z Bractwa Św. Piusa X jest dopuszczalny, choć nie można go zalecać”.

Protestują ws. zwierzchnictwa papieża. „Popełniają grzech, z którego mają obowiązek się oczyścić”

„Osoby te przyczyniają się do rozłamu wspólnoty wierzących i jeśli w pełni świadomie manifestują w ten sposób swój sprzeciw wobec dyscypliny kościelnej i zwierzchnictwa papieża, popełniają grzech, z którego mają obowiązek oczyścić się w sakramencie pokuty” – czytamy. Wierni duchowo przywiązani do Mszy Św. według dawnej formy liturgii rzymskiej mogą to robić „w zaaprobowanym i wyznaczonym miejscu”, czyli Kolegiacie Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

