Pchnął krzesło sędziego, niemal go z niego zrzucił. O Piotrze Andrzejewskim było głośno już wcześniej

Podczas posiedzenia Trybunału Stanu ws. uchylenia immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej doszło do awantury. Początkowo część sędziów TS nie została wpuszczona na salę. Wśród nich był wiceprzewodniczący Jacek Dubois, który w pewnym momencie groził wezwaniem policji. Przeciwko dopuszczeniu sędziów do orzekania był przewodniczący posiedzenia Piotr Andrzejewski.

Obrady miały się bowiem toczyć w trzyosobowym składzie. Sędzia Andrzejewski zażądał od pozostałych sędziów, aby zdjęli togi i zajęli odpowiednie miejsca na sali. Zdenerwowany przewodniczący posiedzenia wdał się w ostrą wymianę zdań i ostatecznie wyszedł z sali, pchając krzesło innego sędziego niemal go z niego zrzucając. W konsekwencji posiedzenie odroczono do 22 września.

Awantura w Trybunale Stanu. Kim jest sędzia Piotr Andrzejewski?

Piotr Andrzejewski studia prawnicze ukończył w 1964 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Siedem lat później rozpoczął praktykę adwokacką. Był związany z opozycją demokratyczną. Na przełomie sierpnia i września 1980 r. był pierwszym konsultantem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Hucie „Katowice”. A jako pełnomocnik tego komitetu był autorem pierwszego wniosku o rejestrację NSZZ „Solidarność” w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego był obrońcą w licznych procesach politycznych działaczy NSZZ „Solidarność”, w tym pierwszego procesu stanu wojennego pracowników Instytutu Badań Jądrowych z warszawskiego Żerania. Na I Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1983 r. publicznie potępił łamanie praw człowieka w okresie stanu wojennego. Na polecenie ówczesnych władz wytoczono mu osiem spraw dyscyplinarnych pod pozorem naruszenia wolności słowa.

Piotr Andrzejewski. Sylwetka sędziego Trybunału Stanu

W wyniku jednej z nich, po rewizji nadzwyczajnej wniesionej do Sądu Najwyższego przez ministra sprawiedliwości, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu przez rok. Był jednym z inicjatorów powtórnej rejestracji zakładowych komitetów założycielskich NSZZ „Solidarność” i reprezentował w sądach około 40 takich komitetów. W wyborach w czerwcu 1989 r. był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

W dniu głosowania do Sejmu i Senatu skutecznie przeciwstawiał się manipulacjom mającym zmienić wyniki tzw. listy krajowej. Andrzejewski był senatorem I, II, III, IV, VI i VII kadencji (1989 – 2001, 2005 – 2011). Następnie w latach 2011 – 2019 był członkiem Trybunału Stanu. Od 2019 r. jest zastępcą przewodniczącego TS. Andrzejewski wszedł w skład komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach na prezydenta Polski w 2025 r.

