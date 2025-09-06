Polska wersja „Breaking Bad”. Meksykanie powiązani z kartelem zatrzymani

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili profesjonalne laboratorium metamfetaminy działające w powiecie świeckim. Zatrzymano trzech mężczyzn, w tym dwóch obywateli Meksyku, którzy – jak ustalono – współpracowali z północnoamerykańskim kartelem narkotykowym.

Skala działalności była gigantyczna – funkcjonariusze zabezpieczyli chemikalia pozwalające na produkcję narkotyków o wartości liczonych w milionach złotych. To historia niemal żywcem wyjęta z popularnego serialu „Breaking Bad”.

Historia jak z popularnego serialu

Operacja CBŚP, wspierana przez kontrterrorystów z BOA i SPKP w Bydgoszczy, wymierzona była w zorganizowaną grupę zajmującą się produkcją metamfetaminy. W trakcie działań na jednej z posesji w powiecie świeckim funkcjonariusze odkryli w pełni wyposażone laboratorium do wytwarzania narkotyku.

Na miejscu zatrzymano trzech mężczyzn – obywatela Polski oraz dwóch Meksykanów. Według śledczych, cudzoziemcy nie tylko nadzorowali cały proces produkcji, lecz także utrzymywali kontakty z jednym z największych karteli narkotykowych działających w Ameryce Północnej.

Produkcja na olbrzymią skalę

W budynkach gospodarczych znajdowały się profesjonalne urządzenia umożliwiające wytwarzanie narkotyków na dużą skalę. Policjanci przejęli ponad 300 litrów metamfetaminy i BMK, a także około 3 tony substancji chemicznych służących do syntezy narkotyku.

Biegli oszacowali, że z zabezpieczonych półproduktów można by uzyskać około 330 kilogramów czystej metamfetaminy. Jej czarnorynkowa wartość przekracza 6 milionów złotych.

Czytaj też:

Gang handlarzy narkotyków rozbity. Papuga pomogła śledczymCzytaj też:

Tajemnice serialu „Breaking Bad”. Wiecie, dlaczego powstały dokładnie 62 odcinki?