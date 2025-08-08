Gang handlarzy narkotyków rozbity. Papuga pomogła śledczym

Angielskie media informują o nietypowej sprawie kryminalnej. Policji w rozbiciu gangu handlarzy kokainą pomogła gadająca papuga Mango.

Rozbito gang handlarzy narkotyków. Kluczowy dowód – filmy z papugą

Funkcjonariusze policji z miasta Blackpool w północno-zachodniej Anglii prowadzili śledztwo dotyczące handlu narkotykami. Podczas obławy zabezpieczono telefon 29-letniej Shannon Hilton. Na urządzeniu były zarejestrowane rozmowy kobiety oraz jej partnera. Policjanci w tle usłyszeli papugę, która powtarzała słowa „dwie za 25”. Zwrot w slangu oznacza sprzedaż dwóch porcji kokainy za 25 funtów.

Na telefonie znajdowały się również pliki wideo. Główną bohaterką była wspomniana wcześniej papuga Mango, która bawiła się pieniędzmi. Policjanci podejrzewają, że banknoty pochodziły z przestępczej działalności – handlu narkotykami. Służby opublikowały nagrania, na których uwieczniono ptaka. Do filmu dodano podpis: Jaki jest największy talent twojego pupila? Siad? Podaj łapę? A może 'powiedz coś'?

Papuga pomogła śledczym. 15 członków gangu skazanych

Zabezpieczone przez policję filmy stały się jednym z kluczowych dowodów w sprawie dotyczącej handlu narkotykami. Śledczy zidentyfikowali dzięki nim zaangażowane w proceder osoby oraz potwierdzić działanie szajki. Proces zakończyć się skazaniem 15 członków gangu, którzy oskarżeni byli o handel narkotykami o wartości około milion funtów. Przestępców skazano łącznie na 103 lata pozbawienia wolności.

Kara nie ominęła również Shannon Hilton, właścicielki papugi Mango. Kobietę skazano na 12 lat więzienia za udział w procederze przemytu heroiny, cracku, marihuany, ketaminy. Najwyższy wyrok otrzymał stojący na czele gangu partner kobiety. 35-latek kierował gangiem z więzienia, wykorzystując przemycone telefony. Skazano go na 19,5 roku pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Rękoczyny między obcokrajowcami w Wilanowie. Policja zabrała głosCzytaj też:

6-latek bawił się na torowisku, chwilę później nadjechał pociąg. Policjanci zapobiegli tragedii