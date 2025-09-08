„Niedyskrecje parlamentarne”. Twarda garda Nawrockiego. Nowa opowieść Tuska

Po wyborach prezydenckich przegranych przez Rafała Trzaskowskiego na nowo zaczęła się warszawska wojna między włodarzem stolicy i Marcinem Kierwińskim, szefem warszawskich struktur PO a zarazem ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

– Wesoła sytuacja na linii Kierwiński – Trzaskowski. Marcin Kierwiński zmusza radnych do odrzucenia projektów uchwał w sprawie nocnej prohibicji. Pół biedy, że jeden projekt jest autorstwa lewicy, ale drugi został zgłoszony przez samego Trzaskowskiego – mówi warszawski polityk.

Nasz rozmówca twierdzi, że Kierwiński traktuje sprawę niesłychanie ambicjonalnie. – Osobiście dzwoni do radnych miasta i dzielnic. Straszy ich konsekwencjami w razie, gdyby poparli projekt Trzaskowskiego – opowiada polityk. Projekt prezydenta Trzaskowskiego zakłada zakaz sprzedaży alkoholu od godz. 23 do 6 rano, z dodatkowym trzymiesięcznym okresem przejściowym.

Politycy obozu rządzącego nieoficjalnie chwalą wizytę Karola Nawrockiego w USA.

– Osiągnął tyle, ile rząd zakładał w wysłanej Pałacowi Prezydenckiemu instrukcji. Poza tym podczas rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych nie był spięty. Jego angielski też był dobry – opowiada polityk z obozu władzy.

Wizyta prezydenta w USA była zarazem momentem politycznej walki między prezydentem a premierem Donaldem Tuskiem i szefem MSZ-u. Ten ostatni został nawet nazwany persona non grata przez Adama Bielana, który był w delegacji z Karolem Nawrockim w Waszyngtonie.

Odpowiedzią rządu, a bardziej samego szefa MSZ-u, był filmik sprzed Białego Domu, który miał dowodzić, że Sikorski jest tam mile widziany. – Radek dopiero się rozkręca. Obawiam się, że co chwila będzie rzucał swoje „inteligentne” uszczypliwości wobec prezydenta – opowiada polityk obozu władzy.

Ostatnia batalia na wpisy na portalu X między szefem MSZ-u a prezydentem zaowocowała zaproszeniem na spotkanie tego drugiego do Pałacu Prezydenckiego. Przyjmując zaproszenie na spotkanie, Radosław Sikorski napisał: „Uprzedzam, że zapytam, dlaczego pańscy ludzie donosili w Waszyngtonie na premiera i demokratyczny rząd wolnej Polski, próbując blokować mu dostęp do Białego Domu”.

Donald Tusk w ostatnich tygodniach próbuje wracać do opowieści „Polska w budowie”, która przyniosła Platformie Obywatelskiej sukces w wyborach w 2011 r. Mówi o tym, że Polska jest w klubie bilionerów jeżeli chodzi o PKB, że możemy dołączyć do klubu G20, że „wybudowaliśmy wiele dróg”, a „teraz będziemy budować koleje”.

– Ale to jest znacząco za późno, żeby przyniosło zmianę poprawy nastrojów społecznych i odwróciło trend spadku poparcia dla rządu – ocenia polityk związany z obozem władzy.

Starcie dwóch ośrodków władzy, które obserwujemy od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, przegrywa Donald Tusk – wynika z najnowszego sondażu Pollster dla SuperExpressu.

42 proc. ankietowanych wskazało na Karola Nawrockiego jako zwycięzcę sporu, a tylko 22 proc. uznało, że to Donald Tusk jest górą.

Od polityka związanego z Koalicją Obywatelską usłyszeliśmy, że największe znaczenie ma jednak fakt, iż w momencie, gdy Tusk został twarzą walki z Nawrockim, to nikt go nie zmieni na stanowisku premiera.

Z kolei nasz rozmówca z prawicy uważa, że nie wiadomo, na jak długo wystarczy prezydentowi Nawrockiemu determinacji do nieustannego zwarcia.

– Cechą groźną dla rządzących jest mimo wszystko twardość gardy Karola Nawrockiego i to, że nie boi się przyjmować ciosów.

Tusk wprowadził podwórkowe reguły gry, w których Jarosław Kaczyński i poprzedni prezydenci z PiS-u źle się odnajdywali, a Nawrocki odnajduje się dobrze i jest gotów oddać cios – mówi nasz rozmówca.

Dlaczego Karol Nawrocki z wielką energią rozpoczął swoje urzędowanie rzucając się do wetowania ustaw, choć istniało ryzyko, że może się to nie spodobać wyborcom? Polityk PiS-u twierdzi, że Nawrocki nie miał wyjścia, musiał być aktywny.

– Gdyby zaszył się w Pałacu Prezydenckim, to dałby pretekst do komentarzy, że pilnuje żyrandola. A tak pilnuje, żeby rząd nie przekraczał granic – mówi nasz rozmówca.

Poza tym – według naszego rozmówcy z prawicy – koalicja rządząca postanowiła złapać prezydenta Nawrockiego w pułapkę kontrowersyjnych ustaw. – Te weta to jest pewien etap jego aktywności. Nawrocki musiał tak postępować, bo dostał na biurko złe ustawy po to, żeby musiał odmówić ich podpisania i można było na niego zwalić odpowiedzialność za ewentualne skutki – mówi nasz rozmówca.

I dodaje: – Po to Hołownia zrobił w sierpniu, dzień przed zaprzysiężeniem, dodatkowe posiedzenie Sejmu, żeby prezydent dostał na biurko kontrowersyjne ustawy i głowił się, co zrobić. Ale Karol nie jest Andrzejem Dudą, który by większość tych ustaw podpisał.

W Pałacu Prezydenckim uważają, że pierwszy miesiąc urzędowania Nawrockiego był udany.

– Może poza Radą Gabinetową. Część ludzi uznała, że to wydarzenie było jak podanie tlenu Tuskowi, który mówił dłużej niż Nawrocki i dobrze zaprezentował się w tym sporze.

W każdym razie więcej było pozytywnych komentarzy na temat Tuska niż Nawrockiego – zwraca uwagę polityk PiS-u.

Mateusz Morawiecki odzyskał inicjatywę w PiS-ie po tym, jak pokonał Sławomira Mentzena w dyskusji jeden na jeden. Media pisały, że prezes Jarosław Kaczyński był zachwycony tą debatą. – Prezes w ogóle jej nie oglądał. Natomiast dzwonili do niego ludzie od Morawieckiego i opowiadali, jak to się wszystko potoczyło – śmieje się nasz rozmówca z PiS-u.

Ale przyznaje, że Jarosław Kaczyński był zadowolony, bo chce znowu rządzić samodzielnie, a Morawiecki przekonuje go, że to jest możliwe. Inny z naszych rozmówców dodaje, że do starcia Morawieckiego z Mentzenem PiS nie miało szczepionki na opowieść Konfederacji o niskich podatkach. A Morawiecki się na tym zna, dlatego rozbroił narrację o tym, jakie to byłoby korzystne dla ludzi i gospodarki.

