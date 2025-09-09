Prof. Bugaj: Mamy deficyt, który może zabić. Rząd nie robi tego, co powinien zrobić
Udostępnijdodaj Skomentuj

Prof. Bugaj: Mamy deficyt, który może zabić. Rząd nie robi tego, co powinien zrobić

Dodano: 
Prof. Ryszard Bugaj
Prof. Ryszard Bugaj Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
– Mamy deficyt, w dawce, która może zabić. Do tego mamy otoczenie zewnętrzne, które powinno nas skłaniać do kontrolowania sytuacji budżetowej. Ostatnio czytałem artykuł analityka ukraińskiego, a właściwie międzynarodowego, który rysuje perspektywę ataku hybrydowego Rosji na dużą skalę. Czy jesteśmy na to przygotowani? Kompletnie nie – mówi w rozmowie z „Wprost” ekonomista Ryszard Bugaj.

Eliza Olczyk, „Wprost”: Mamy gigantyczną dziurę w budżecie, która do końca roku jeszcze się może powiększyć. Czy rząd da sobie z tym radę?

Prof. Ryszard Bugaj: Będzie mu bardzo trudno, dlatego że budżet odzwierciedla to, co się dzieje w sferze polityki. A w niej dwa ugrupowania wojowały ze sobą na kosztowne obietnice i to odcisnęło piętno na budżecie państwa. Na dodatek rywale dużych partii, np. ci z Konfederacji przekonują, że trzeba jeszcze bardziej obniżyć dochody budżetu państwa, które wcale nie są aż tak duże, jak oni sugerują. To dodatkowo pogarsza sytuację. Nie sądzę jednak, żeby problemem podstawowym była wysokość zadłużenia w stosunku do PKB.

W takim razie co?

Prawdziwe kłopoty będę się wiązały ze sfinansowanie obsługi długu. Już w tej chwili pochłania to 80 mld zł rocznie i prawdopodobnie ta kwota jeszcze wzrośnie i pogłębi deficyt budżetowy. Wtedy wpada się w takie błędne koło. Duży deficyt oznacza wysokie oprocentowanie papierów dłużnych i nie można sobie poradzić z obsługą długu. A gdy nie można sobie poradzić z obsługą, to oprocentowanie rośnie, bo jeszcze trudniej jest sprzedać nowe papiery na rynkach międzynarodowych, ale także krajowych. Więc to jest oczywiście wielki problem. Jednak i tak najbardziej martwię się taką perspektywę średniookresową.

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.