Zabójstwo przy Dworcu Centralnym w Warszawie. Policja ogłosiła akcję Omega

We wtorek około godziny 23 na pętli autobusowej przy dworcu kolejowym Warszawa Centralna doszło do nieporozumienia i sprzeczki pomiędzy dwoma mężczyznami – poinformował „Gazetę Wyborczą” rzecznik prasowy Komisariatu Kolejowego Policji aspirant sztabowy Artur Wojdat.

Nagle obywatel Mołdawii zaatakował swojego rodaka ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem – dodało RMF FM. Mimo długotrwałej reanimacji nie udało się uratować 41-latka. Mężczyzna zmarł. Nożownik uciekł po zdarzeniu, ale został szybko namierzony przez policję, która ogłosiła akcję Omega.

Warszawa. Mężczyzna zmarł przy dworcu kolejowym. Nożownik zatrzymany po 15 minutach

44-letni Mołdawianin został zatrzymany po 15 minutach na Placu Zawiszy. Badanie alkomatem wykazało, że był pijany. Miał trzy promile alkoholu w organizmie. Na razie nie wiadomo, co łączyło mężczyzn oraz jaki był powód ataku. Będzie to szczegółowo wyjaśniane. Mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji przekazał „Super Expressowi”, że według ustaleń funkcjonariuszy „mężczyźni byli w kryzysie bezdomności”.

Pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia mogą nagrania z monitoringu, które zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy. Pracujący na miejscu policjanci zabezpieczyli teren zdarzenia. Miejsce zabójstwa było otoczone taśmą i odgrodzone specjalnymi parawanami. Podejrzewany o zabójstwo zostanie w środę przesłuchany w prokuraturze.

Czytaj też:

Atak nożownika w Pasłęku. Ranił dwóch nastolatkówCzytaj też:

Polka zaatakowana przez nożownika. Na pomoc ruszył włoski piłkarz