Atak nożownika w Pasłęku. Ranił dwóch nastolatków

Do ataku nożownika w Pasłęku w powiecie elbląskim doszło krótko po godzinie 11. W parku przy ulicy Bohaterów Westerplatte ranieni zostali 16- i 18-latek.

Pasłęk. Atak nożownika w miejskim parku

Nieoficjalnie RMF FM podaje, że jeden z ugodzonych ostrym narzędziem nastolatków ma „poważniejsze obrażenia”. Wiadomo, że napastnik również nie był pełnoletni. Pierwsze doniesienia mówią o 17-latku, który miał pochodzić z Pasłęka.

– Obaj odnieśli obrażenia. Trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy – zapewniał w rozmowie z TVN24 Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Podkreślał, że „ostrym narzędziem” był „najprawdopodobniej nóż”. – Czekamy na procesowe zabezpieczenie tego narzędzia – dodawał funkcjonariusz.

Nożownik zbiegł z miejsca zdarzenia, ale szybko został zatrzymany przez policję. Informację tę potwierdził Polsatowi News oficer prasowy KMP w Elblągu nadkom. Krzysztof Nowacki. Ranni trafili do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnić ma policyjne śledztwo. Kluczowe ma być ustalenie, czy nastolatkowie się znali i dlaczego doszło do ataku.

